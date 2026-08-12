台中女高中生研發「輪導剪2.0」奪韓國發明展金牌與特別獎

台中明道中學在韓國WICO世界發明創新競賽表現亮眼，參賽的8件作品奪4金4銀，並抱回「大會特別獎」與「環保特別獎」。其中廣告設計科女學生林樂恩研發的「輪導剪2.0」解決傳統裁刀費力的痛點奪金，更以優異英文解說能力獲「大會特別獎」。

今年韓國WICO世界發明創新競賽日前在首爾登場，吸引全球26國、共380件作品競技。明道中學金牌得主包括林樂恩、林富傑、黃琳淇、陳省樹、邱楷菱、侯映汝、周沛潔、廖上諄、張恩滔、張赫；銀牌得主則有陳鈺茹、康齡文、戴暄霓、林宥利、吳光植、張豐略、黃詠芯、薛向鈞、李書範、謝牧衡、郭育睿。

其中，林樂恩研發「輪導剪2.0」，她從裁縫經驗中發現傳統裁刀費力的痛點，透過加入輪軸導向設計，大幅降低操作阻力並提升精準度，作品進化至更成熟的2.0版奪金。

金牌作品「新式插頭結構3.0」由資訊科學生林富傑團隊研發，針對用電安全與耐用性，設計出「自動內縮式安全保護結構」，可防拉扯導致的損壞，更延長產品壽命。這項設計連三屆在國際展奪金，此次更獲得「環保特別獎」肯定。

金牌作品「美甲友善扣子輔助器」解決了美甲族群穿脫衣物的困擾；「移動式簡易垃圾桶結構」靈感源自童軍課，改良了垃圾桶的移動與收納效能。銀牌作品「飲料封膜保護蓋」、「珍珠集中墊」、「綠循環雨傘瀝水收納筒」及「仿生智慧展示防潮櫃」，展現學生對永續設計與生活便利的跨領域思考。

明道中學校長陳炤華表示，盼透過發明教育，讓學生保有「看見問題的眼睛」與「動手解決問題的能力」，創意往往就藏在日常生活裡，當學生把作品帶到國際舞台，收穫的不只是獎牌，更是在一次次介紹、提問與交流中，學習如何表達自己、理解不同文化，並建立面對世界的自信。