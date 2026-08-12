快訊

國民黨南下辦行動中常會…被問韓國瑜怒轟傅崐萁一事 鄭麗文2字回應

把總統官邸當辦公室？二線三星警官喝茫想硬闖 刑事局開鍘

連續部署逾8個月！美航空母艦林肯號返航無期 多名水兵試圖跳海

聽新聞
0:00 / 0:00

台中女高中生研發「輪導剪2.0」奪韓國發明展金牌與特別獎

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
明道中學女學生林樂恩（右）研發「輪導剪2.0」奪金，更以優異英文解說能力獲「大會特別獎」。圖／明道中學提供
明道中學女學生林樂恩（右）研發「輪導剪2.0」奪金，更以優異英文解說能力獲「大會特別獎」。圖／明道中學提供

台中明道中學在韓國WICO世界發明創新競賽表現亮眼，參賽的8件作品奪4金4銀，並抱回「大會特別獎」與「環保特別獎」。其中廣告設計科女學生林樂恩研發的「輪導剪2.0」解決傳統裁刀費力的痛點奪金，更以優異英文解說能力獲「大會特別獎」。

今年韓國WICO世界發明創新競賽日前在首爾登場，吸引全球26國、共380件作品競技。明道中學金牌得主包括林樂恩、林富傑、黃琳淇、陳省樹、邱楷菱、侯映汝、周沛潔、廖上諄、張恩滔、張赫；銀牌得主則有陳鈺茹、康齡文、戴暄霓、林宥利、吳光植、張豐略、黃詠芯、薛向鈞、李書範、謝牧衡、郭育睿。

其中，林樂恩研發「輪導剪2.0」，她從裁縫經驗中發現傳統裁刀費力的痛點，透過加入輪軸導向設計，大幅降低操作阻力並提升精準度，作品進化至更成熟的2.0版奪金。

金牌作品「新式插頭結構3.0」由資訊科學生林富傑團隊研發，針對用電安全與耐用性，設計出「自動內縮式安全保護結構」，可防拉扯導致的損壞，更延長產品壽命。這項設計連三屆在國際展奪金，此次更獲得「環保特別獎」肯定。

金牌作品「美甲友善扣子輔助器」解決了美甲族群穿脫衣物的困擾；「移動式簡易垃圾桶結構」靈感源自童軍課，改良了垃圾桶的移動與收納效能。銀牌作品「飲料封膜保護蓋」、「珍珠集中墊」、「綠循環雨傘瀝水收納筒」及「仿生智慧展示防潮櫃」，展現學生對永續設計與生活便利的跨領域思考。

明道中學校長陳炤華表示，盼透過發明教育，讓學生保有「看見問題的眼睛」與「動手解決問題的能力」，創意往往就藏在日常生活裡，當學生把作品帶到國際舞台，收穫的不只是獎牌，更是在一次次介紹、提問與交流中，學習如何表達自己、理解不同文化，並建立面對世界的自信。

明道中學在韓國WICO世界發明創新競賽表現亮眼，參賽的8件作品奪4金4銀，以及2特別獎。圖／明道中學提供
明道中學在韓國WICO世界發明創新競賽表現亮眼，參賽的8件作品奪4金4銀，以及2特別獎。圖／明道中學提供

發明展 金牌 台中

延伸閱讀

從土木到觀光都參賽 中華大學鈣鈦礦競賽秀跨域創新

養豬也靠AI！嘉大「慧眼識情」抓母豬發情奪國際發明金牌

台南應用科大全國技能競賽2金1銀2銅1佳作 技職實力教學成果獲肯定

比英文更難的是這件事 南投高商學生奪全國金牌揭旅館接待真功夫

相關新聞

台中女高中生研發「輪導剪2.0」奪韓國發明展金牌與特別獎

台中明道中學在韓國WICO世界發明創新競賽表現亮眼，參賽的8件作品奪4金4銀，並抱回「大會特別獎」與「環保特別獎」。其中廣告設計科女學生林樂恩研發的「輪導剪2.0」解決傳統裁刀費力的痛點奪金，更以優異英文解說能力獲「大會特別獎」。

因應農機、大車穿梭校園周邊 台南賀建國小交通安全摘全國金安獎

為提升校園周邊交通環境，台南市近年從道路工程、交通教育及科技應用等方面強化。南市教育局表示，今年度全國交通安全教育評鑑結果近期出爐，其中，下營區賀建國小獲國小組特優，拿下「金安獎」肯定；東區大同國小、鹽行國中及永康國中也分獲國小組、國中組甲等。

彰化大村國小世界合唱大賽奪金 不能比照街頭快閃出示國旗很遺憾

彰化縣大村國小到瑞典參加2026 World Choir Games世界合唱大賽，事前被通知會場和賽事過程中不能拿出中華民國國旗，大村國小合唱團在台灣時間8月10日得到公開賽兒童組金牌，小團員歡欣不已，卻不能拿出國旗而激動改喊出「TAIWAN」，表示自己來自亞洲台灣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。