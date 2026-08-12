因應農機、大車穿梭校園周邊 台南賀建國小交通安全摘全國金安獎

為提升校園周邊交通環境，台南市近年從道路工程、交通教育及科技應用等方面強化。南市教育局表示，今年度全國交通安全教育評鑑結果近期出爐，其中，下營區賀建國小獲國小組特優，拿下「金安獎」肯定；東區大同國小、鹽行國中及永康國中也分獲國小組、國中組甲等。

教育局指出，賀建國小位處偏鄉，校園周邊除學生上下學車流外，也有農用及大型運輸車輛通行，加上不少學生由家長騎車或開車接送，交通型態較為複雜，校方除配合通學步道改善工程外，也調整人車分流動線，並設置行人庇護島等設施，降低學生通行時的人車衝突。

此外，賀建國小也將交通安全融入日常教學，建置結合QR Code的校園安全地圖，標示通學路線及周邊交通風險點，讓學生透過情境學習認識用路注意事項，培養辨識交通風險的能力。

教育局提到，交通安全行政作為及軟硬體執行策略均為該評鑑重要項目，除持續協助學校盤點通學路線與交通熱點外，透過通學步道、人車分流及停等區等措施改善上下學動線，也鼓勵學校運用數位科技及情境教學，提升學生風險辨識與正確用路能力。

賀建國小校長何銘倫則說，此次獲獎是全校師生長期推動交通安全工作的肯定，未來學校仍將依校園周邊交通變化持續檢視通學環境，強化學生安全觀念。

教育局也強調，今年參與全國交通安全教育評鑑的台南學校均獲評審肯定，除賀建國小獲國小組特優外，大同國小、鹽行國中及永康國中也獲甲等，後續將持續協助各校改善通學環境及深化交通安全教育。