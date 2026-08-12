彰化大村國小世界合唱大賽奪金 不能比照街頭快閃出示國旗很遺憾

彰化縣大村國小到瑞典參加2026 World Choir Games世界合唱大賽，事前被通知會場和賽事過程中比照奧運模式，不能拿出中華民國國旗，大村國小合唱團在台灣時間8月10日得到公開賽兒童組金牌，小團員歡欣不已，跟其它台灣隊伍一起喊出「TAIWAN」。

大村國小是國際合唱賽事常勝軍，縣政府補助經費加上大村鄉工商企業、社團和善心人士捐款，促成瑞典赫爾辛堡2026 World Choir Games世界合唱大賽，今年世國各國149隊參加，分為公開賽與冠軍賽，公開賽兒童組16隊參賽，大村國小演唱客語歌「尞天穿」、英文歌「Purple dream（紫色夢想）」、國語歌「飛翔」、閩南語「大庄囡仔愛唱歌」，勇奪公開賽兒童組金牌。

帶隊的校長吳偉誠、鋼琴手兼學務主任魏相英、團員及隨團師長預計台灣時間明（13日）抵台。吳偉誠今在瑞典接受越洋訪問表示，大村國小今事前被通知會場和賽事過程中不能出示中華民國國旗，比照奧會模式可出示奧會會旗及唱國旗歌，這些事情都已告訴小朋友並練習國旗歌備用，也跟國內其它參賽隊伍約定無論誰得到優異名次都喊出「Taiwan」為國家加油。

團員雖不能拿出國旗，家長和志工媽媽縫製中華民國國旗三原色「紅、藍、白」製成小領結讓團員佩載，可是街頭快閃表演可拿出國旗，不受影響，唯無法和其它國家一樣在會場中拿出國旗，大村國小感到遺憾，但不希望外界過度解讀和誇大。

大村國小合唱團由三至六年級22名小朋友和9名畢業的校友組成，報名參賽後，今年2月開始的每周日及7月起每天練唱，學務主任魏相英和指揮老師林義凱指導，從在地出發一步一腳印，終於完成夢想中的奪金賽事。