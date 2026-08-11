快訊

金門防空警報響 外籍遊客「狀況外」…美籍男：不知道要往哪裡躲

聽新聞
0:00 / 0:00

兆豐銀行完成全台1,300校迷你棒球球具捐贈 開啟孩子的棒球夢

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
兆豐銀行迷你棒球捐贈公益計畫完成全台1,300所國小球具捐贈，11日於宜蘭縣光復國小舉辦宜蘭地區代表捐贈活動，兆豐銀行董事長董瑞斌與受贈學校師生共同見證重要里程碑。兆豐銀行／提供
兆豐銀行迷你棒球捐贈公益計畫完成全台1,300所國小球具捐贈，11日於宜蘭縣光復國小舉辦宜蘭地區代表捐贈活動，兆豐銀行董事長董瑞斌與受贈學校師生共同見證重要里程碑。兆豐銀行／提供

兆豐銀行與兆豐銀行文教基金會攜手中華迷你棒球協會推動「夢寐以球，豐盛童年」公益球具捐贈計畫，11日於宜蘭縣光復國小舉辦捐贈活動，並宣布完成全台1,300所國小球具捐贈目標，為基層棒球扎根再添重要里程碑。

兆豐銀行董事長董瑞斌表示，完成1,300所學校捐贈不只是數量上的成果，更重要的是看到球具進入校園後，逐步轉化為體育課程、社團及球隊發展的契機。「棒球教會孩子的不只是運動技巧，更包含團隊合作、紀律、信任與面對挫折的勇氣。我們希望每一套球具，都能成為孩子建立自信、培養興趣與追逐夢想的起點。」

本次活動邀集光復國小、中山國小、羅東國小、公正國小、二城國小及礁溪國小等六校代表參與，由兆豐銀行董事長董瑞斌、中華迷你棒球協會理事長張哲欽及各校代表出席見證。宜蘭地區迄今已有50所國小受贈迷你棒球球具，讓更多學童得以透過安全、友善的方式接觸棒球運動，其中，光復國小在接觸迷你棒球後進一步成立棒球社團，展現公益資源進入校園後的長期效益。

活動除進行捐贈活動外，也舉辦光復國小與中山國小的友誼賽，讓球具不只是進入校園，更實際運用於體育課程、社團活動及校際交流。此外為延續孩子的參與熱情，兆豐銀行也邀請各校踴躍報名「2026兆豐銀行迷你棒球秋季大賽地區預賽」，期盼透過社團、交流與賽事，建立更完整的基層培育環境。

「夢寐以球，豐盛童年」計畫自2024年起由兆豐銀行、兆豐銀行文教基金會及中華迷你棒球協會共同推動，透過捐贈迷你棒球球具，讓更多學童在安全、有趣的環境中接觸棒球。兆豐銀行長期投入基層體育發展，除支持棒球及射箭等運動項目，也多次邀請統一7-ELEVEn獅隊球星下鄉指導球技，未來將持續結合各界資源，深化校園運動推廣與人才培育。

兆豐銀行 球具 棒球

延伸閱讀

運動人生／提升基層棒球 關鍵在教練編制

台體大排球列車首度開進嘉義縣市 巡迴7校扎根基層體育

不老棒球隊前進花蓮國小校園 相差一甲子阿公阿嬤對決小球員

運動人生／李文傳 守護孩子的棒球夢

相關新聞

不只學AI工具 正心中學生用科技學思辨

雲林正心中學今天舉行「AI賦能核心素養探索營」成果發表會，學生化身小小提案者，針對校園霸凌、防治性騷擾、AI輔助學習、致癌油品是否流入校園等議題提出觀點，並運用AI創作主題曲、拍攝MV、設計互動遊戲，讓嚴肅議題變得生動有趣。

宣布金牌全哭了！寶來國中瑞典摘金 原民歌謠震撼世界4度奪冠

「金牌！」頒獎典禮宣布成績那一刻，從原鄉遠赴瑞典比賽的孩子，再也忍不住激動情緒，當場相擁落淚，高雄寶來國中與尼布恩合唱團攜手組隊，今年參加世界合唱比賽「有伴奏民謠冠軍組」摘金，更寫下4度奪冠紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。