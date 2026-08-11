兆豐銀行完成全台1,300校迷你棒球球具捐贈 開啟孩子的棒球夢

兆豐銀行與兆豐銀行文教基金會攜手中華迷你棒球協會推動「夢寐以球，豐盛童年」公益球具捐贈計畫，11日於宜蘭縣光復國小舉辦捐贈活動，並宣布完成全台1,300所國小球具捐贈目標，為基層棒球扎根再添重要里程碑。

兆豐銀行董事長董瑞斌表示，完成1,300所學校捐贈不只是數量上的成果，更重要的是看到球具進入校園後，逐步轉化為體育課程、社團及球隊發展的契機。「棒球教會孩子的不只是運動技巧，更包含團隊合作、紀律、信任與面對挫折的勇氣。我們希望每一套球具，都能成為孩子建立自信、培養興趣與追逐夢想的起點。」

本次活動邀集光復國小、中山國小、羅東國小、公正國小、二城國小及礁溪國小等六校代表參與，由兆豐銀行董事長董瑞斌、中華迷你棒球協會理事長張哲欽及各校代表出席見證。宜蘭地區迄今已有50所國小受贈迷你棒球球具，讓更多學童得以透過安全、友善的方式接觸棒球運動，其中，光復國小在接觸迷你棒球後進一步成立棒球社團，展現公益資源進入校園後的長期效益。

活動除進行捐贈活動外，也舉辦光復國小與中山國小的友誼賽，讓球具不只是進入校園，更實際運用於體育課程、社團活動及校際交流。此外為延續孩子的參與熱情，兆豐銀行也邀請各校踴躍報名「2026兆豐銀行迷你棒球秋季大賽地區預賽」，期盼透過社團、交流與賽事，建立更完整的基層培育環境。

「夢寐以球，豐盛童年」計畫自2024年起由兆豐銀行、兆豐銀行文教基金會及中華迷你棒球協會共同推動，透過捐贈迷你棒球球具，讓更多學童在安全、有趣的環境中接觸棒球。兆豐銀行長期投入基層體育發展，除支持棒球及射箭等運動項目，也多次邀請統一7-ELEVEn獅隊球星下鄉指導球技，未來將持續結合各界資源，深化校園運動推廣與人才培育。