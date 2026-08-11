不只學AI工具 正心中學生用科技學思辨

雲林正心中學今天舉行「AI賦能核心素養探索營」成果發表會，學生化身小小提案者，針對校園霸凌、防治性騷擾、AI輔助學習、致癌油品是否流入校園等議題提出觀點，並運用AI創作主題曲、拍攝MV、設計互動遊戲，讓嚴肅議題變得生動有趣。

成果發表中，各組學生結合ChatGPT、Canva、Suno、NotebookLM、DeepVoice及Kahoot等工具完成作品，展現創意與思辨能力。有小組以「如何讓AI真正幫助學生完成作業」為題，探討AI在學習中的角色，認為AI可以協助整理資料、提供方向，但真正的觀點與論述仍應由自己完成，避免養成依賴AI代寫作業的習慣；另一組則以「反霸凌」為主題，透過簡報、歌曲、短片及互動測驗，宣導友善校園，希望讓同學在參與過程中加深印象。

除了AI應用，辯論課更是許多學生印象最深刻的一堂課。美二乙廖采渝過去從未接觸過辯論，還好組內有曾參加比賽的同學帶領大家蒐集資料、整合意見、建立論點；初二意班蔡栩芯第一次擔任質詢方，必須一邊聆聽對手發言、一邊即時回應，他笑說：「辯論好像跟人家吵架，只是要先把理由找好，就能理直氣壯地吵下去。」

學生表示，辯論過程中不只是查找資料，更要比較不同來源、判斷資訊是否偏頗，再透過討論擷取重點、修正論點，讓大家逐漸培養批判思考與媒體識讀能力，也體會到AI生成的內容不能照單全收，仍須靠自己的判斷與思考。

美二乙楊承翰則認為，營隊最大的收穫是學會團隊合作。他表示，平時課堂較少有小組合作機會，這次從討論主題、分工蒐集資料到製作簡報，每個人都有不同想法，如何整合意見、凝聚共識，是成果發表前最大的挑戰，也讓他體會到溝通協調與領導能力的重要。

曾參加英文辯論比賽的張羽晴則表示，以中文辯論能更自在表達想法，也更能專注在論點本身。她分享，哥哥曾參加聯合報教育事業部舉辦的文學營隊，回家後興奮展示自己設計的報紙，因此這次得知有AI探索營時也十分期待，「雖然成果展現方式不同，但不管是哪一種，我都覺得很好玩。」

不少學生表示，過去僅接觸過ChatGPT或簡單的簡報製作，這次首次深入運用多種AI工具完成專題，也重新認識AI在學習上的角色。他們認為，AI確實能提升效率，但真正重要的仍是自己的思考、判斷與創意；AI應是協助學習的工具，而不是取代思考的答案。

蔡栩芯表示，以前從未上過類似課程，原本以為只是學習AI工具，沒想到還能透過辯論、合作與成果發表訓練思考與表達能力，「希望學校以後還會繼續辦這樣的活動，我們一定會踴躍參加。」

有同學把「注意營養標示」寫入歌詞當中，提醒大家吃東西前要關心食品成分。圖／教育事業部

楊承翰（右二）利用NotebookLM設計了一支短影片。圖／教育事業部