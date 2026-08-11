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宣布金牌全哭了！寶來國中瑞典摘金 原民歌謠震撼世界4度奪冠

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市寶來國中與尼布恩合唱團遠赴瑞典赫爾辛堡參加第14屆世界合唱比賽奪金。圖／高雄市教育局提供
高雄市寶來國中與尼布恩合唱團遠赴瑞典赫爾辛堡參加第14屆世界合唱比賽奪金。圖／高雄市教育局提供

金牌！」頒獎典禮宣布成績那一刻，從原鄉遠赴瑞典比賽的孩子，再也忍不住激動情緒，當場相擁落淚，高雄寶來國中與尼布恩合唱團攜手組隊，今年參加世界合唱比賽「有伴奏民謠冠軍組」摘金，更寫下4度奪冠紀錄。

寶來國中長期推動合唱，校訂課程「唱一首歌」，將台灣原住民族歌謠融入學習，孩子從歌聲中認識自身文化、也學習合作，這次遠赴瑞典赫爾辛堡參加第14屆世界合唱比賽，優美的山城之歌跨越語言與國界，引起共鳴，勇奪金牌。

副總統蕭美琴第一時間錄製影片為孩子送上祝福，市長陳其邁也向參賽隊員表達祝賀，遠在六龜寶來的鄉親、老師與同學，一起分享這份跨越8000公里傳回家鄉的喜悅。

校長張靜淑說，為了迎戰世界級賽事，團員長時間投入訓練，一遍遍練唱、調整聲部、磨合音色，唱不好就再唱一次，聲音不整齊就重新調整，這面金牌背後，是孩子們無數次練習的汗水。

她說，合唱最重要的不是凸顯一個人的聲音，而是學會傾聽身旁的人，孩子在一次次失敗、修正與磨合中，逐漸找到彼此的默契，奪金也反映一路走來的堅持與成長。

接下來還有兩場比賽，8月14日「現代音樂冠軍組」、15日「混聲合唱冠軍組」，將把前一場的經驗化為力量，帶著金牌的肯定和鼓舞，再次站上舞台挑戰自我。

張靜淑說，孩子們把歌聲唱向全世界，用一面金牌證明，家鄉或許離世界舞台很遙遠，只要有機會、有努力，夢想可以很近。

圖／高雄市教育局提供
圖／高雄市教育局提供

高雄市寶來國中與尼布恩合唱團遠赴瑞典赫爾辛堡參加第14屆世界合唱比賽奪金。圖／高雄市教育局提供
高雄市寶來國中與尼布恩合唱團遠赴瑞典赫爾辛堡參加第14屆世界合唱比賽奪金。圖／高雄市教育局提供

高雄市寶來國中與尼布恩合唱團遠赴瑞典赫爾辛堡參加第14屆世界合唱比賽奪金。圖／高雄市教育局提供
高雄市寶來國中與尼布恩合唱團遠赴瑞典赫爾辛堡參加第14屆世界合唱比賽奪金。圖／高雄市教育局提供

高雄市寶來國中與尼布恩合唱團遠赴瑞典赫爾辛堡參加第14屆世界合唱比賽奪金。圖／高雄市教育局提供
高雄市寶來國中與尼布恩合唱團遠赴瑞典赫爾辛堡參加第14屆世界合唱比賽奪金。圖／高雄市教育局提供

高雄市寶來國中與尼布恩合唱團遠赴瑞典赫爾辛堡參加第14屆世界合唱比賽奪金。圖／高雄市教育局提供
高雄市寶來國中與尼布恩合唱團遠赴瑞典赫爾辛堡參加第14屆世界合唱比賽奪金。圖／高雄市教育局提供

瑞典 金牌

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