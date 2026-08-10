山野尋根到水域自救 銅門國小面山面海戶外教育獲獎

教育部115年度戶外教育成效卓著獎選拔結果揭曉，花蓮銅門國民小學憑藉深耕十餘年相關課程，以「奇萊山下面山面海的太魯閣永續山徑」主題，於國小組眾多參賽學校中獲得績優獎。

花蓮縣教育處今天表示，秀林鄉銅門國小的太魯閣族學生比例近100%，早在10多年前，學校即開始試辦並發展面山教育，獲得教育部戶外教育計畫經費持續挹注。學校將銅門山林與銅門人文融入校訂課程，尤其以高年級學生實施3天2夜的奇萊山域尋根探索活動為最大特色，讓孩子在祖居地與崇山峻嶺間實踐傳統文化、山野技能、風險辨識與無痕山林原則。

2024年花蓮發生0403大地震後，面對山區環境不穩的挑戰，銅門國小展現強大課程應變能力與教育韌性，學校團隊評估風險後，迅速將山野探索轉型為全面的開放水域自救與海洋教育課程，帶領學生移師花蓮市北濱與豐濱鄉石門海域，學習浪區觀察、仰漂求生與浮潛技能，成功建構出「面山面海」兼備的完備戶外教育模組。

銅門國小校長許順欽表示，這份榮耀屬於十幾年來默默耕耘教學團隊、無私傳承部落智慧的耆老與長輩，以及給予學校百分之百信任的家長與孩子們，也感謝縣府長期支持與資源挹注，讓孩子透過戶外教育連結部落、認同文化，並在自然挑戰中長出自信與勇氣；未來將持續秉持「一個都不能少」平權精神，帶領孩子邁向更寬廣未來。

教育處表示，銅門國小於112學年度成為「花蓮縣戶外教育與海洋教育中心」學校，不僅積極落實校內課程，更擔負起全縣戶外教育支持網絡的重任，辦理本縣面山教育課程模組會師活動，將太魯閣族傳統智慧、獵人文化、木瓜溪流域、鯉魚潭區等優質學習點分享至全縣，帶動跨校共學與部落協作。

教育處長翁書敏指出，戶外教育是落實12年國教核心素養的最佳場域，銅門國小教師積極取得戶外安全與風險管理研習認證，並積極結合外部專業團體與部落耆老，成功打造出「常態化、社群化、專業化」的戶外教育典範，未來教育處將持續深化全縣戶外教育的整合與推廣，讓花蓮優質山海資源成為每個孩子成長的最美養分。