「多等一下、再陪一次」 29年不放棄孩子 許芳雪獲師鐸獎

「遇到困難，不代表做不到。」高雄市五福國中教師許芳雪最常告訴學生的話，也是她走過29年教育現場始終沒有改變的信念，從課堂到科展，陪著孩子從失敗中站起來，面對學習低成就或家庭弱勢學生，也從不輕言放棄；她用科學教孩子找答案，找回相信自己的勇氣，今年獲選師鐸獎。

許芳雪把教育當成終生志業放在心上，專長理化的她，知道不是每個孩子一開始都能跟上課堂，因此將課程由淺入深，結合生活應用與實作探究，讓學生從動手做開始，慢慢學會觀察、思考與解決問題。

對成績落後或家庭資源不足的孩子，尤其捨不得放手，有人可能需要教一次、兩次，甚至更多次，她就一次次陪著走，比起孩子考了幾分，她更在意的是原本低著頭、認為自己就是不會的學生，能不能有一天重新抬起頭，願意再試一次。

遇到熱愛科學的孩子，她則把自己的課後時間留給學生。從一個研究問題開始，陪著設計實驗、分析資料、修正方法，直到一步步找到答案，實驗不會永遠成功，科展研究更經常碰到瓶頸，當學生因失敗感到挫折，她就陪著重新討論、修改實驗，一次不行，再試一次。

她想讓孩子知道的，不只是怎麼完成一份科展作品，而是「遇到困難，不代表做不到」。

多年來，許芳雪指導學生參加高雄市及全國科展屢獲佳績，113學年度，她獲得高雄市中小學科展優良指導老師，累計指導科展滿20屆，陪著一屆又一屆學生走進科學世界，也陪他們經歷研究中最真實的成功與失敗。

但她坦言，獎牌終究只是一個結果，真正留下來的，是孩子學會面對挫折後，仍有勇氣再次找答案。

許芳雪也有自己的一套班級經營紀律，重視品格與責任感，每天親自檢查作業及學習準備，放學後及寒暑輔期間，也常留下來陪學生運動、聊天，聽孩子說那些未必會在課堂上說出口的心事。

對許多學生來說，她不只是教理化的老師，也是那個在自己失敗時，沒有轉身離開的人，孩子需要的有時未必是一個立即的答案，而是一個願意相信、願意等他們跟上的大人。

今年獲得師鐸獎，29年教育足跡也有了另一種註解，從理化課、每場科展，到無數個放學後留下來的身影，她用科學教孩子如何尋找答案，也用更多耐心陪伴告訴孩子，即使現在做不到，也不要急著否定自己。

許芳雪表示，她相信教育價值不只是孩子最後學會多少知識，而是陷入迷惘時，老師願意多等一下、再陪一下，教育有時不是把一個孩子推得多高，而是在他快要放棄自己的時候，還有人願意留在身邊，陪他再試一次。