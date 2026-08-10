海砂屋改建...東新國小校舍2期2029完工 蔣萬安：完善校園社區機能

北市南港東新國小校舍改建工程第二期活動中心工程今天動工典禮，市長蔣萬安致詞表示，「投資下一代，就是投資台北未來」，北市今年整體教育預算再創歷史新高，總額超過836億元，展現市府對教育及下一代的重視。

蔣今出席「東新國小校舍改建工程第二期活動中心工程」開工，宣布市府斥資8.6億元推動第二期工程，預計工期3年，將興建地下2層、地上3層的全新活動中心，規畫停車、游泳、運動及多元活動空間，進一步完善校園環境及周邊社區生活機能。

蔣表示，台北市始終將教育視為城市發展的重要基礎，大家常說「再窮不能窮孩子，再苦不能苦教育」，市府對教育的投入不僅反映在預算，更落實在各項政策。今年9月起，北市營養午餐將全面免費，「生生喝鮮奶」政策也將延伸至國中；面對AI時代來臨，市府已擬定未來4年的AI教育白皮書，預計投入92億元經費。

同時為留住優秀教師人才，市府推動「教育革新三箭」，包括減輕教師行政負擔、建立跨校教師交流機制，以及推動優秀教師帶薪帶職出國研究計畫等。

針對新興科技教育，蔣萬安表示，北市已成立全國首創的中小學無人機教育中心，接下來也將成立「機器人教育中心」，讓孩子能夠及早接觸新科技、培養面向未來的能力。

蔣萬安也強調，改善校舍環境同樣是市府重要的教育政策。上任後前3年，市府每年投入至少40億元進行校舍改建，今年校舍改建經費更增加至55億元，納入更多學校並加速改建期程。

工務局表示，東新國小位於南港三鐵共構區域，且鄰近東明公營住宅，是當地重要且具規模的開放式公共空間。原東新國小因既有校舍為海砂屋，拆除後重新進行全面的校舍改建工程，第一期工程為小學教室、幼兒園及操場，已於2023年2月竣工。

本工程為第二期之活動中心工程，工程預算金額約為8.6億元，工期3年，預計於2029年8月竣工，包含地下1、地下2層之停車場，地上1層、2層游泳池及地上3層活動中心。本工程完成後，將串聯校區內建築物以及校園周邊既有人行道及綠帶空間，完善校園與社區之步行環境；並提供充足的汽、機車停車空間，以及室內溫水游泳池、球場及活動中心等多元設施，兼具教學、運動與社區服務功能。未來除可滿足學校師生之使用需求外，亦能提供周邊居民優質的運動、休憩及交流場所，進一步提升整體環境品質與公共服務效能。

蔣也提醒，施工期間，勢必對老師孩子造成影響衝擊，他已指示團隊工區的規畫要將孩子學習的衝擊降到最低。