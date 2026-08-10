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台灣國樂團三弦器樂大賽 新民高中林耘睿奪冠

中央社／ 台北10日電
由台灣國樂團主辦的NCO器樂大賽2026「樂然指上」三弦新秀選拔結果揭曉，由新民高中音樂班2年級學生林耘睿（左）奪冠，國立傳統藝術中心主任陳悅宜（右）頒獎。 中央社/台灣國樂團提供
由台灣國樂團主辦的NCO器樂大賽2026「樂然指上」三弦新秀選拔結果揭曉，由新民高中音樂班2年級學生林耘睿（左）奪冠，國立傳統藝術中心主任陳悅宜（右）頒獎。 中央社/台灣國樂團提供

由台灣國樂團主辦的NCO器樂大賽「2026樂然指上三弦新秀選拔」結果揭曉，由新民高中音樂班2年級學生林耘睿奪冠，除了8萬元演出費之外，也將在台灣國樂團正式音樂會登場。

林耘睿現就讀新民高中音樂班2年級，主修琵琶，曾獲全國學生音樂比賽琵琶國中、高中A組特優第1名，受邀於竹塹國樂節擔任「文武雙全」協奏及「尋．耶婆瑟雞」獨奏演出；與新竹青少年國樂團合作協奏「雲想．花想」一步步累積舞台經驗，也以穩健的演奏實力，在一次次演出中持續成長。

根據台灣國樂團（NCO）發布的新聞資料，這次的器樂大賽是全台首度舉辦以「三弦」為主角的器樂大賽，台灣國樂團特別邀約知名作曲家鍾耀光創作決選指定曲「萬象三弦」。鍾耀光表示，非常感謝傳藝中心今天舉辦了這麼有意義的比賽，希望未來能把三弦這樣樂器繼續在台灣推廣下去。

除了大賽冠軍林耘睿之外，亞軍為孫聿瑩，「最佳魅力舞台獎」由郭韋君獲得，而現場觀眾票選出的「最佳人氣獎」得主則為孫聿瑩。今年大賽索票觀眾踴躍，也讓主辦單位緊急加開座位，現場氣氛熱烈。

音樂會 國樂 樂團

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