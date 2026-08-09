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國中特教生持斷掃把攻擊女師 右眼、臉部重創住院有失明之虞

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
中部地區某國中7月5日發生一起學生攻擊事件，一名男性特教生上暑輔時，疑似情緒失控，折斷掃帚刺向女教師，恐導致後者有失明之虞。記者黃仲裕／攝影
中部地區某國中7月5日發生一起學生攻擊事件，一名男性特教生上暑輔時，疑似情緒失控，折斷掃帚刺向女教師，恐導致後者有失明之虞。記者黃仲裕／攝影

中部一所國中特教新生5日在暑期輔導營隊課堂上任意走動，授課女教師提醒回座位，學生卻情緒失控、折斷掃把刺向教師，導致該師右眼、臉部重創住院治療，有失明之虞。教團指出，副組長配置基準的門檻已降低，要求台中市府盡速於本學年實施，並強化高風險、有攻擊紀錄個案的相關處理機制，不要讓教師獨力在前線作戰。中市教育局表示，中市採配置1名學務創新人力，由學校依需求提出申請，更符合學校實際需求。

教育部已於2026年7月15日公告新版「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」，包括國中增設副組長門檻由61班以上放寬為25班以上，國小從禁設副組長，改為37班以上可設副組長，但是副組長的配置基準、人數、授課節數等仍須由教育局訂定。

台中市教育產業工會理事長林碩杰表示，此次出事的國中即屬於未達61班、但超過25班的學校。原本教育部增置學務人力的「副組長」方案僅限61班以上的國中，教育部已把門檻由61班以上降為25班以上，屏東、高雄已召集教師團體協商完相關條文，並於115學年實施，但台中市政府慢半拍，以目前中市府的步調，學生攻擊老師的案件恐怕會繼續發生，盼能夠超前部署，支援第一線教師。

林碩杰強調，建議增加校安、學務、特教及輔導專業人力，國中小「副組長」方案應盡速於本學年實施，另應強化高風險、有攻擊紀錄個案的相關處理機制，不要再讓教師獨力面對暴力。

教育局表示，考量國中生教組長業務繁重，台中市採取更符合學校實際需求的方式，配置一名學務創新人力，由學校依需求提出申請，協助校園安全、學生管教、獎懲、出缺勤及法治品德教育等工作，實質充實學務處人力。

教育局強調，此作法是依中央「補助地方政府辦理國民中學增置學務人力計畫」，由地方政府評估採「增置學務人力」或「61班以上增置副組長」方案後，選擇更貼近學校現場需求的執行方式。市府重視校園安全及第一線教師的工作負荷，持續依學校實際需求提供必要的人力支持。

國中 特教 失明

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