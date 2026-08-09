竹市學生赴日岡山交流 小小外交官展現國際軟實力

新竹市與日本岡山市締結姊妹市以來，學生交流已持續23年，市府今年8月5日至11日選派8名高中學生前往日本姊妹市岡山市，展開為期7天6夜的國際交流深耕之旅。市府說，赴日交流的8名學生去年年也曾接待來訪的岡山市學生，今年踏上「回訪」旅程，不僅延續兩市青年間的深厚情誼，也與來自韓國富川市的8名青年共同參與文化及校園交流。

市長高虹安表示，本屆交流團於8月5日抵達岡山市後，參加歡迎晚宴並入住接待家庭，展開為期7天6夜、豐富且深具在地特色的交流行程。

參訪期間安排學生體驗採摘水蜜桃、參訪手繪招財貓美術館，並拜訪岡山市政府，深入認識當地文化與城市發展；另前往就實高中進行校園參訪及社團交流，體驗手作壽司與岡山傳統舞蹈「溫羅舞 (Uraja)」等特色文化活動。學生也與接待家庭共度週末，從校園、文化到日常生活，全方位感受日本在地風情，在交流互動中拓展國際視野、累積珍貴的跨文化學習經驗。

香山高中林姓學生表示，感謝岡山市政府與新竹市政府提供青年學子拓展國際視野的寶貴機會，此次交流讓他深刻感受到不同文化在互動中的碰撞與融合，也有機會以英語向岡山市政府、接待家庭及韓國富川市的交流夥伴介紹新竹市特色，增進跨文化溝通與交流能力。

成德高中黃姓學生分享，動漫是跨越國界的共同語言，因為共同喜愛動漫，與接待家庭有聊不完的話題，也讓彼此迅速拉近距離。建功高中楊姓學生則表示，行前便透過LINE與接待家庭多次交流、熟悉彼此，實際入住後更感受到寄宿家庭爸爸媽媽的熱情與照顧，讓她在異國生活中也感受到如同家一般的溫暖。

高虹安說，感謝承辦學校建功高中為這群新竹市的「小小外交官」規畫豐富且扎實的行前培訓。學生在行前研習中精心準備代表新竹市及台灣特色的才藝表演與文化簡報，將所學化為交流能量，在多元文化的交流與激盪中相互學習，並以熱情、自信的態度向各國交流夥伴介紹新竹風城之美，展現新竹青年的國際素養與活力，也為台日兩市搭起更加堅實的友誼橋樑。

新竹市府今年8月5日至11日選派8名優秀高中學生前往日本姊妹市岡山市，參訪有「烏城」美名的岡山城。圖／新竹市府提供

新竹市府今年8月5日至11日選派8名優秀高中學生前往日本姊妹市岡山市，展開為期7天6夜的國際交流深耕之旅。圖／新竹市府提供