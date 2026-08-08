無人機足球空戰開打 新北80隊300位學子競技爭全國賽門票

新北市已有5所技術型高中開設無人機相關課程。第三屆臺灣教育科技盃無人機足球新北地區公開賽今日在三民高中登場，吸引新北市80支隊伍超過300位學生齊聚競技，以國際標準FAI及FIDA賽制展開空中攻防，學生在競賽中比拚飛行操控、戰術判斷及團隊默契，優勝隊伍將代表新北角逐全國公開賽。

今天開幕活動由學生代表與現場出席人員共同操作無人機足球為賽事揭開序幕。比賽每局僅有3分鐘，學生不僅要精準操控無人機穿越球門，更須即時調整攻防戰術、處理機體狀況，並與隊友密切合作，考驗飛行技術、臨場反應及團隊默契。

新北教育局表示，無人機足球融合飛行操控、科技應用、戰術思維及團隊合作，讓學生從操作中理解飛行原理與機體結構，也將課堂所學轉化為解決問題的實作能力，新北市持續建構完整無人機教育發展體系，目前已有新北高工、瑞芳高工、淡水商工、穀保家商及莊敬工家等5所技術型高中均開設無人機相關課程，每年辦理約7門專業課程，培育超過300人次學生及20餘位教師投入教學與學習。

三民高中校長彭盛佐表示，學生必須在短時間內完成飛行操控、攻防策略及臨場應變，是培養跨域整合與問題解決能力的重要學習歷程。達觀國中小教師廖庭農分享，學生透過操作無人機訓練手眼協調、認識基礎結構，再逐步學習更進階的飛行與科技應用，因為具有挑戰性及團隊競技樂趣，深受學生歡迎。

教育局表示，未來將持續整合學校、大專校院及產業資源，深化無人機教育、AI應用及跨域科技課程，引導學生從飛行操控、機體維修逐步延伸至程式設計、自動控制及AI視覺辨識等前瞻技術，並透過科技競賽、跨校交流及產學合作，持續探索無人機科技的多元可能。