逆少子化！台中高鐵特區爆就學潮 斥資2.4億烏日人喜迎旭日國小開工

台中市政府因應高鐵特區新興區人口紅利，補助並爭取中央支持，投入2億4776萬9000元預算，新建台中市烏日區旭日國小第一期校舍今動土。市長盧秀燕說，台中市連8年獲最幸福城市榮譽，人口創新高，學校也逆少子化不減反增「爆掉」，今天是她任內開工第10所學校，預計2028年8月1招生，解決就學需求。

旭日國小新建工程動土典禮今登場，預計興建24間教室的新校舍，解決在地急迫的就學需求。盧秀燕主持典禮時說，她任內第10所國小位於烏日，命名為旭日國小，教育旭日東升，第11所在梧棲。

立委顏寬恒說，地方及議會2023年起提案爭取設校後，他在2024年4月即邀集教育部國教署、教育局及民代現勘協調；面對中央一度以專案經費額滿、設校屬地方自治事項回覆，仍持續爭取經費，最終促成國教署於同年底核定600萬元規畫設計費，讓旭日國小順利動土，未來將持續爭取設置附設幼兒園，滿足就學需求。

教育局說，烏日區新站南段區域近年大型建案林立，學齡兒童攀升，市府新設旭日國小，建築理念融合安全、舒適與環境永續，打造親近自然且具備現代功能的學習場景。

教育局長蔣偉民說，市府為因應新興人口成長，積極於北屯、沙鹿、南屯、烏日等地新設國中小，已新設10所國中小，堪稱「最猛」的教育建設。

教育局指出，旭日國小目前由吳桂芬校長帶領籌備團隊規畫，未來校園將連結北側、東南側公園及西南側線性綠帶，形成整體都市綠帶開放空間，另將建置草坡、滑梯及下方階梯小劇場，創造跨樓層、多層次的遊戲與教學空間，預期工程能如期如質完工，共同開創烏日教育新里程。

台中市烏日區旭日國小第一期校舍新建工程今動土。記者趙容萱／攝影