改學號、座位編碼保障跨性別…公文一出挨轟吃飽太閒 南市教育局急喊卡

台南市教育局日前通知訂自115學年度起，為保障跨性別學生隱私及受教權益，國中小學生的學號、座號編碼，應以生日或姓名筆畫排序，以排除性別資訊，公文才公告就讓不少老師傻眼，怒轟「吃飽太閒」，教育局已緊急喊卡、停止實施。

台南市教育局今在議會業務報告，議員黃肇輝關切教育局近期通知學校調整性別資訊標示，詢問校園學號是否仍依性別區分。教育局長鄭新輝表示，現行學生學號採7碼編碼，前3碼為學年、後4碼為流水號，並未依性別區分，不存在透過學號辨識性別的情形。

黃肇輝表示，近期接獲教育局疑要求學校取消學號中與性別相關的區分，希望釐清現行學號編碼是否仍依性別分類，以及未來如何兼顧性別平等與校園管理需求。

教育局也澄清，公告後第一時間已喊卡，後續會再跟學校充分溝通，強調新學年度學號、座號仍依照原來方式編碼。

教育局表示，相關公告發布後即發現內容仍需進一步確認，因此已第一時間撤下，目前各校仍依「台南市國民中小學學生學籍管理辦法」辦理學號編列，座號則由學校依行政管理需求編配。後續若訂定一致性原則，將依法完成行政程序後正式公告，並與學校充分溝通。

鄭新輝指出，性別平等教育核心在於尊重學生性別認同、保障學生權益，但校園管理仍須兼顧實際需求，不能因推動性別平等而忽略生理差異與學生安全。

他表示，游泳課、健康檢查等涉及身體安全與隱私的課程或活動，仍有依實際情況進行性別區分的必要，並非所有情境都適合取消性別分類。

鄭新輝強調，若學生生理性別與自我認同不同，學校應提供友善支持環境；但在教育現場，尤其低年級學生階段，也須兼顧身體發展、安全維護及班級管理。

教育局表示，近期相關訊息可能因傳達過程產生誤解，政策並非要求全面取消校園所有性別區分，而是避免不必要的性別標示，並保障學生權益。

教育局強調，未來若家長團體或社會對相關措施有疑慮，將持續與學校溝通，在尊重性別認同、保障學生安全及維持校園正常運作間取得平衡。