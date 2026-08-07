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中部地區國中新生攻擊教師恐致失明 教師工會：完善防護機制刻不容緩

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
中部地區本月5日發生一名男特教學生上國中暑期輔導課時用折斷掃把攻擊34歲女老師臉部，造成臉部重創，右眼恐失明。示意圖／聯合報系資料照
中部地區本月5日發生一名男特教學生上國中暑期輔導課時用折斷掃把攻擊34歲女老師臉部，造成臉部重創，右眼恐失明。示意圖／聯合報系資料照

中部地區某國中7月5日發生一起學生攻擊事件，一名男性特教生上暑輔時，疑似情緒失控，折斷掃帚刺向女教師，恐導致後者有失明之虞。台中市教師職業工會呼籲，完善校安防護機制刻不容緩，應該讓專業的校安團隊站到第一線，而非由教師獨自面對風險。

台中市教師工會表示，對這起事件深表沉痛，也對受傷教師致上最深慰問；但真正該檢討的不只是單一事件，而是校園安全系統的有效性，教師的專業是教育，不是處理校安事件，更不該成為校安制度破口的第一道防線。

教師工會指出，社會總討論如何避免學生失控，但更該問的是，當高風險學生有過情緒失控或攻擊紀錄，學校是否有專業人力去做風險評估、建立個別危機應變計畫？是否有足夠人力支援即時求援和安全撤離機制？不建立這些基礎的校安人力，再多檢討都難以避免下一次悲劇。

教師工會提出4項訴求：第一，充實學務、特教與輔導專業人力，增加學務人員、特教教師、心理師與專業助理；第二，建立高風險學生分級管理與危機應變計畫，跨單位合作；第三，建立校園暴力事件專業應變系統，配置校安支援人力、緊急通報設備與應變流程；第四，檢視校園危險物品管理，整合教育、社政、衛政與醫療資源，持續追蹤與支持高風險學生。

教師工會強調，保障特教生權益和維護教師安全並非兩難，政府必須同時兼顧，要從事後處理轉向事前預防，建立完整的風險管理和支援系統，讓真正的專業人員站到第一線，不是讓教師在第一線孤立無援，才能守護教師、學生與校園安全。

據了解，本案發生在暑輔科學營課程中，該男特教生剛升國一，上課時在教室內走動，女教師提醒他回到座位上，男學生情緒失控，將掃帚折斷後，用尖銳的斷裂處攻擊女教師，導致女教師右眼被刺傷、顏面骨折；該學生是情緒障礙類特教生，國小時就有攻擊同學紀錄。

國中 教師 台中市 校園

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