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竹北實中9月迎新生 楊文科視察2校工程：文興高中明年招生

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
竹北實驗高中將於9月迎來第一屆新生。記者郭政芬／攝影
竹北實驗高中將於9月迎來第一屆新生。記者郭政芬／攝影

新學年度即將開學，新竹縣長楊文科今天視察「竹北實驗高中」與「文興高中（附設國中部）」校舍建設與整備進度，竹北實驗高中將於9月迎來第一屆新生，文興高中校舍新建工程進度順利，主體已完工，預計明年高中部即可如期招生。 

縣長楊文科說，文興高中校舍新建工程進度順利，學校設計非常典雅，運動設施與校舍間動線規畫明亮通透，並巧妙避開太陽直射，極具創意與巧思。另外，竹北實驗高中今年9月也將迎來首批新生；縣府工務處與教育局發揮最高的行政效率，積極協助2校興建，成果非常不容易，令人感動。

教育局表示，縣府推動高中五大方案，包括新設竹北實驗高中、六家及湖口高中擴校增班，以及文興、自強國中改制完全中學。其中，竹北實驗高中為竹縣首座公辦公營實驗高中，115學年度首度招生，共4班82名新生，導入國際AP課程及「一生一課表」個人化選課，打造跨國、跨域學習環境。 

工務處說明，竹北實驗高中工程總經費為6億7770萬元，目前整體進度已達75% 以上，第一階段教學棟一至三樓空間（含行政空間、4間普通教室、2間專科教室及圖書室）已完工，預計8月20日前取得部分使用執照，足以供應首屆師生使用，全區運動場及景觀工程則預計於明年1月完工。

楊文科今天也視察文興高中（附設國中部）整備情形，第一期工程總經費14.7億，第一期校舍已於4月完工、7月底取得使用執照；第二期活動中心已動工，將興建球場、展演廳及教室等空間，預計明年8月完工。

教育局說明，文興國中自113年招生以來已有22個班級，未來將於116學年度改制為文興高中（附設國中部），提供國高中6年一貫教育，有效紓解學齡人口壓力並減少學生跨區通勤負擔，提供學生優質且完善的學習環境。 

楊文科表示，兩校如期完工並招生，象徵縣府「高中五大方案」逐步落實，也是對鄉親的承諾，感謝縣府團隊、建築師及營造廠商共同努力，讓學生能如期入學、安心就讀。

縣長楊文科說，文興高中校舍新建工程進度順利，學校設計非常典雅，運動設施與校舍間動線規畫明亮通透。記者郭政芬／攝影
縣長楊文科說，文興高中校舍新建工程進度順利，學校設計非常典雅，運動設施與校舍間動線規畫明亮通透。記者郭政芬／攝影

新學年度即將開學，新竹縣長楊文科今天視察「竹北實驗高中」與「文興高中（附設國中部）」校舍建設與整備進度。記者郭政芬／攝影
新學年度即將開學，新竹縣長楊文科今天視察「竹北實驗高中」與「文興高中（附設國中部）」校舍建設與整備進度。記者郭政芬／攝影

竹北實驗高中為竹縣首座公辦公營實驗高中，115學年度首度招生，共4班82名新生，導入國際AP課程及「一生一課表」個人化選課，打造跨國、跨域學習環境。記者郭政芬／攝影
竹北實驗高中為竹縣首座公辦公營實驗高中，115學年度首度招生，共4班82名新生，導入國際AP課程及「一生一課表」個人化選課，打造跨國、跨域學習環境。記者郭政芬／攝影

縣府推動高中五大方案，包括新設竹北實驗高中、六家及湖口高中擴校增班，以及文興、自強國中改制完全中學。記者郭政芬／攝影
縣府推動高中五大方案，包括新設竹北實驗高中、六家及湖口高中擴校增班，以及文興、自強國中改制完全中學。記者郭政芬／攝影

竹北 楊文科 新生 新竹

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