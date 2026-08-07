從金門踢向世界！金湖國小遠征馬來西亞 跨國交流球技、文化

金門金湖國小足球隊日前遠征馬來西亞，展開一趟結合足球競技、文化交流與國際教育的學習之旅，短短幾天行程中，先後球員不僅與多支當地球隊及台灣球隊切磋球技，還拜訪雪蘭莪金門會館，深入了解海外金門僑胞的生活與文化，讓孩子們在球場上累積實戰經驗，也在異國拓展國際視野。

此次交流，金湖國小先後與新北市莒光國小、Harimau Muda Klang FC、Darul Ehsan FC及Football Academy等隊伍進行多場友誼賽，在不同的比賽節奏與戰術風格中接受挑戰，球員們不僅學習到不同國家的訓練方式，也透過實際對戰磨練臨場反應與團隊默契，展現金門小球員拚戰到底、不輕言放棄的精神。

其中，球隊還前往馬來西亞國家體育場五人制足球場與Football Academy交流，首次站上國際級場館比賽，讓不少學生直呼「很震撼」。不同的場地環境與競賽氛圍，也讓孩子們感受到國際足球與平時訓練截然不同的體驗，更激發持續精進球技的動力。

除了球場上的收穫，一行人也特別拜訪雪蘭莪金門會館，受到旅居馬來西亞的金門鄉親熱情接待，透過座談分享，學生聆聽僑胞在海外打拚、彼此扶持及延續金門文化的故事，親身感受到濃厚的家鄉情誼，也對「立足金門、放眼世界」有更深刻的體會。

金湖國小校長陳佩玉表示，足球是一種沒有國界的語言，也是推動國際教育最好的媒介，這趟交流不只是提升球技，更重要的是讓孩子透過跨文化互動，學會尊重、合作與包容，培養國際理解能力與全球視野；看到學生在陌生環境中勇敢開口、自信比賽，就是此行最大的收穫。

帶隊教練鄭博霖也說，每一場比賽都是最好的課堂，學生不僅從對手身上學習不同戰術與踢球方式，也學會欣賞不同文化、尊重不同背景的球員，這些經驗比勝負更加珍貴。

參與交流的學生鄭翔尹表示，與Darul Ehsan FC交手時，對方平時踢七人制足球，無論場地大小或比賽節奏都和平常不同，讓大家一開始很不習慣，但也因此收穫許多寶貴經驗。盧熙遠則說，這趟交流最有趣的不只是踢足球，更認識了馬來西亞的文化和生活，希望未來有機會邀請對方來金門交流。

金湖國小表示，此次交流成功結合足球教育、文化體驗與國際交流，未來也將持續與國內外學校及足球隊合作，提供更多海外交流機會，讓孩子從金門出發，在世界舞台上累積更多經驗，透過足球與世界接軌。

金門金湖國小足球隊日前遠征馬來西亞，展開一趟結合足球競技、文化交流與國際教育的學習之旅，短短幾天行程中，球員與多支當地球隊切磋球技。圖／金湖國小提供