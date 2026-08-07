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嘉縣舉辦國中小學生無人機競賽 展現學習成果

中央社／ 嘉義縣7日電
「115年度嘉義縣無人機競賽」7日在永慶高中舉辦，共有國中、國小組73支隊伍參加無人機穿越及無人機足球競賽，展現無人機教育學習成果。中央社
「115年度嘉義縣無人機競賽」7日在永慶高中舉辦，共有國中、國小組73支隊伍參加無人機穿越及無人機足球競賽，展現無人機教育學習成果。中央社

嘉義縣府今天在永慶高中舉辦「115年度嘉義縣無人機競賽」，共有國中、國小組73支隊伍參加無人機穿越及無人機足球競賽，讓學生透過競技及團隊合作展現無人機學習成果。

紮根無人機產業，嘉義縣政府連續3年舉辦國中、小學生無人機競賽競賽，今年吸引國中組23隊、國小組50隊同場競技。

嘉義縣長翁章梁上午為競賽開幕致詞說，縣府推動無人機相關教育，透過課程、社團與競賽活動，讓學生從無人機操作中認識科技原理，培養創新思考、跨域整合及解決問題的能力，建立學生進入無人機產業所需的科技素養。

翁章梁指出，無人機競賽不只是練習操作技巧，最重要的是開啟學子對科技的好奇心，進一步探索無人機飛行原理、程式設計及實際應用，希望未來有更多嘉義孩子留在嘉義工作，或是投入無人機產業。

翁章梁進一步說明，中央投資新台幣12億元在嘉義打造「亞洲無人機AI創新應用研發中心（亞創中心）」，也要將嘉義縣治特區閒置的大同技術學院，改造成亞創中心二館，加上民雄航太暨無人機產業園區的興建，嘉義縣正全力發展無人機產業，需要大量的相關人才。

教育處表示，無人機在智慧農業、防災救援、環境監測、測繪巡檢、物流配送及影像拍攝等領域都能提供協助，是重要的新興科技，相關人才培育須從小就紮根。

無人機 國中 嘉義

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