把學生當奴隸！女師二度挨罰遭解聘再敗訴 法院：恐埋下校園霸凌種子

台中某國小陳姓老師當眾稱呼學生「奴隸」，遇學生衝突甚至要求他們互打，還會強餵飯、逕自帶去理髮，陳女遭解聘1年不得為師，她不服提行政訴訟；台中高等行政法院直言，陳女嚴重傷害學生自尊，若同學效仿恐埋下校園霸凌種子，認定原處分無違誤，判處駁回，可上訴。

人本基金會2023年5月4日開記者會，控訴陳姓女師不當行為，並揭發她2009年就曾被台中縣政府查處8萬元，這次再被罰16萬元，成為台灣教育史上第一位被二度開罰兒虐的不適任教師。

經查，陳女2022年11月於學生衝突事件，要求學生以互打，當導師期間以管理為由將班上學生以「奴隸、庫存、拍賣」等貶抑名詞分層管理、公開稱呼，又無視學生意願直接帶到理髮院理髮，學生進食過慢口中仍有食物時持續餵食，台中市府裁罰她16萬元、國小也解聘1年不得為教師。

陳女針對解聘處分不服，對時任國小提起提行政訴訟，主張教評會表決結果有裁量瑕疵，自己行為或許有值得檢討處，但非不得經輔導改善，直接將他解聘違反比例原則；國小抗辯稱，就陳女的行為處分，教評會委員充分討論後決議，認為她有解聘的必要。

台中高等行政法院查，現場錄影畫面拍下，陳女當著學生面稱「停，他打你幾下去給他打回來」、「他腳踢你，你就踢回來」、「啊我不是說打回來嗎？」可見有要求學生互打。

錄影也拍下，陳女在課堂說「奴隸，全班只有一個啊」並對學生指名道姓，還稱「你媽媽跟我講那個童工跟奴隸」、「那個奴隸會當選模範生」，連同違反學生意願帶去理髮也有錄影可佐，甚至對學生說「你媽媽連註冊都忘了，你還敢來上學」，釀學生被同儕排擠。

有學生證稱，很常被陳女叫奴隸，不喜歡這個稱呼，看過同學被陳女餵飯，陳很可怕、很凶，不管學生有沒有咀嚼、吞下去，就會再塞一口。

調查也發現，陳女除多次公然稱呼學生「奴隸」，還將班內分成4個小組，組長可挑選組員，沒被挑上的學生被稱為「庫存」要拿出來「拍賣」，嚴重傷害學生人格、自尊，更直言若學生效仿，是否可能埋藏校園霸凌事件的種子？

中高行審酌，國小低年級學生處於適用團體啟蒙階段，師長的品格教育，遠大於書面知識吸收，陳女要求學生互打、負面詞貶義、強制餵食及逕自帶去理髮，對兒童身心造成侵害有重大影響，認為解聘無違反比例，判處駁回。