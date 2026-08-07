中部地區國中新生暑輔失控！「折斷掃把刺眼」女老師受重傷恐失明

中部地區本月5日發生一名男特教學生上國中暑期輔導課時任意走動，疑似不滿34歲女老師提醒他回座位，情緒失控折斷掃把後刺向女老師，女老師右眼、臉部重創送醫，恐有失明之虞；校方啟動緊急應變，提供師生心理輔導。中部地區教育局說明，啟動輔導諮商並依規妥處。

據了解，受傷女老師2年前到校任教，案發時正在替暑期輔導班上科學營課程。男學生即將升國一，因上課時在教室內走動，疑因老師提醒他回座位並遵守課堂秩序，突然情緒失控，拿起掃把折斷後持尖銳斷柄刺向女老師，女老師為保護其他學生伸手阻擋，結果眼鏡遭打落，又受再度攻擊，導致右眼遭刺傷、顏面骨折，當場血濺教室。

女老師經送往中山醫學大學附設醫院急救，檢查發現右眼虹膜斷裂、水晶體移位、視網膜受損，鼻淚管也遭刺斷，恐有失明之虞，目前已接受手術並持續住院治療。

據了解，涉案男學生為情緒障礙類特教生，過去就讀國小期間曾有攻擊同學紀錄，事發後由家長帶回，校方也已要求暫時停課。

警方5日獲報到場處理，6日持續詢問女老師是否提出告訴，但老師表示仍在考慮，因此尚未製作筆錄。

中部地區教育局表示，有關某國中5日發生教師遭學生攻擊事件，教育局強調，校園不容許任何暴力發生，教育局獲報後立即對受傷教師表達關懷，並要求學校釐清事發經過，依規妥善處理，同時提供師生輔導與心理諮商等協助。

教育局說明，事發後學校立即通知家長將該生帶回並暫時停課，同時召開緊急會議，將依學生及教師需求分別提供輔導與諮商資源，並針對案發班級實施團體輔導；另對受傷教師，將依「公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法」發給慰問金，全力提供必要協助。

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