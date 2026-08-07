台灣班導淪「萬事達」 他籲借鏡美國跑班制：分工減輕負擔

台灣中小學導師除了授課之外，還需要負責處理學生大小事。一名網友發文，提到美國國中以上多採跑班制，沒有台灣這種「班導包山包海」的制度，認為值得借鏡。貼文曝光後掀起熱議，不少網友認為導師制度確實需要改革，也有人主張即使維持現行制度，也應提高導師待遇，讓工作內容與薪資更加相符。

一名網友在Threads發文，表示目前台灣的中小學老師受到「導師制」所困擾，不僅要整天照顧班級，還要管秩序、聯絡家長，非常忙碌。不同於台灣的導師需要處理諸多雜事，美國國中以上的學校並沒有導師制度，而是採用「跑班制」，顧名思義就是讓學生每堂課去不同教室上課。

而替代導師的角色，其一是晨檢（Homeroom）老師，學生每次上課要提前5到20分鐘到教室集合，晨檢老師負責點名、安全檢查與傳達重要的資訊。其二是學校輔導或稱為選課顧問（Counselor），主要協助學生選課或升學輔導，比較少處理班級經營或心理輔導的工作。

原PO認為台灣可以借鏡美國的「跑班制」，同時也詢問網友們是否有更好的辦法能減輕導師的負擔。

此文一出，不少網友支持跑班制，「台灣導師制度就是太方便，導致很多家長都外包教育自己孩子的責任」、「拜託，趕快開始跑班，最好也改成不要畢旅、隔宿露營」。

有網友指出，目前台灣的導師制完全是「包山包海」，成本低情況下，讓老師承擔過多的工作量，家長只要遇到問題就找導師，如果沒有立刻清楚所有情況，又會被怪罪沒在關心學生，導致精神狀況越來越差。如果採用美國的制度，學生就必須要直接面對自身的課業、行政與其他事務，不同的問題給不同人員負責，家長也不會把所有事情怪罪到一個老師的頭上。

該網友認為，學校教育本身就該分工合作，而不是像台灣目前的制度一樣，把導師變成要處理所有事情的「萬事達」，進而養出許多缺乏責任感的巨嬰。

另有網友認為，台灣可以維持導師制度，但是必須給導師兩倍以上的薪水，現今的導師不僅要扛許多工作量，還要承擔溝通的壓力，甚至時不時還會被告，卻換不到相對應的報酬，因此提高薪資才是現在最應該做的事情。

除了工作量太大外，曾有導師指出目前在教學現場令他不滿意的3個地方，分別是學生吃飯時間太短、學生需要掃廁所與班級人數太多。其中學生打掃的部分引起網友們熱烈討論，有人認為教學生掃廁所不應該是老師的職責；但也有網友覺得掃廁所具有教育意義，可以培養學生們的公共道德意識。