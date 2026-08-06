新北校園性平調查人力不足 議員黃淑君質疑經費年增、完訓率反降

校園性平事件愈來愈受重視，新北市議員黃淑君今天在議會質詢指出，新北市302所市立高中及國中小，有72所學校沒有具性平事件調查資格的人員占比達23.84%，且教育局近年增加培訓經費，高階培訓完訓率卻不升反降，質疑「錢給越多、成效越差」，要求教育局全面檢討培訓制度及調查機制。

黃淑君指出，教育局112年度校園性別事件調查人員培訓經費約67萬元，高階培訓完訓率達98.33%；114年度經費增至81萬元、增加約20%，高階培訓結業率卻降至66.67%，113年度更僅54.17%。

她引用審計報告表示，截至114年底，新北市校園性平事件調查專業人才庫共有550人，其中247人、占44.91%，已超過3年未參加任何精進培訓課程。

黃淑君也指出，114年高中以下學校共通報2995件疑似校園性平事件，其中確認行為人為教職員者94件，另有8件未依規定於7日內召開性平會，行政程序每延宕一天，受害學生就多承受一天恐懼，從人才庫維護、培訓率到通報延宕，都顯示行政管理仍有待加強。

她要求教育局重新檢討培訓制度，協助沒有合格調查人員的學校建立人力，並強化通報案件追蹤及督導機制，讓給孩子一個安全校園不只是口號。

新北市教育局長張明文表示，希望各校都能具備足夠的性平事件調查及相關知能人力，但各校規模不同，中小型學校在人力配置上確實較為吃力，教育局期待建立跨校支援機制，由人才庫提供系統性協助，是較務實的方向。

張明文表示，長期而言仍希望各校持續培養校內調查人才，教育局也將研議提供適當誘因，鼓勵第一線教師參與培訓，協助學校建立專業能量，目前持續推動相關政策，但人才退休流失也是現象之一，未來仍會持續鼓勵基層教師投入培訓，補足調查人力缺口。