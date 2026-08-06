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暑輔是加分還是浪費時間？高中生吐心聲：回家根本沒體力讀書

聯合新聞網／ 綜合報導
一名學生表示每天上完暑輔回到家已筋疲力盡，根本沒有體力再讀書。圖／AI生成
一名學生表示每天上完暑輔回到家已筋疲力盡，根本沒有體力再讀書。圖／AI生成

暑假時，不少國中或高中都會安排暑期輔導課程，希望幫助學生提早複習新學期內容。一名學生發文，表示自己每天上完暑輔回到家已筋疲力盡，根本沒有體力再讀書，認為在家自主安排進度反而更有效率。對此，有人建議調整作息以提升學習效率，也有人建議，若能以讀書成果證明自主學習效率更高，不如試著與父母溝通，找到最適合自己的學習方式。

一名高中生在Threads發文，表示參加學校的暑假輔導對課業沒有什麼幫助，上完一整天的課回家就已經4點多了，身體非常勞累，根本不可能讀書；如果晚上再讀書的話又不能讀到太晚，否則隔天起床會很疲勞，進而影響到學校上課的狀態。

原PO指出，自己在家讀書反而效率更高，到學校參加暑輔只是一直寫考卷與教第一冊的內容而已，對學生幫助不大；到最後該讀的書都因為去學校的關係讀不完，根本是「浪費時間」，但父母又希望他能去學校參加暑輔，讓他非常困擾。

此文一出，有網友分享自己調整作息的方式。首先上完本日暑輔後，回家立刻去洗澡、吃飯，到晚上6點左右血糖上升會感到想睡覺，這時就直接去休息，到晚上12點或1點再起床讀書，一直讀到早上再出門上學，他強調「先睡覺再起來讀書的效率會好很多」。

有網友則建議把暑輔變成自身資源，比如老師教第一冊時，就把課程當成複習，真正需要加強的內容回家再讀，回家後不要一直逼自己讀書，而是先休息一下，再把今天最關鍵的章節讀懂。而且不要跟他人比較，找到最適合自己的學習方式最為重要。

該網友說，假如真的覺得自己在家中讀書的效率比參加暑輔好，就和父母理性溝通看看，不要默默忍耐，讓他們知道學生都有自己的學習方式，並且能夠為自己做的決定負責。建議把讀書成果、每日規劃與模擬進步證據給父母看，能讓他們更加放心。

參加暑輔成績卻沒提升怎麼辦？曾有一名家長發文表示，家中孩子升國三，參加暑輔校內模擬考，但校排和班排成績慘不忍睹，孩子似乎還沒有意識到即將面臨會考。許多網友認為不用太著急，先讓孩子知道讀書的意義更為重要，且學校自辦的模擬考通常題目都比較難，不需要過於擔心。

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