聽新聞
0:00 / 0:00
全國高中廉潔教育研習營登場 100名學生做中學培養誠信力
教育部國教署於今（5）日舉辦115年度全國高級中等學校廉潔教育研習營。該研習營由國立暨南國際大學附屬高級中學承辦，活動集結來自全國各縣市的高中學生代表，共計100人一同參與。營隊以多元課程與在地文化體驗，帶領學員深入探索誠信及專業倫理的實踐方式。
國教署表示，本次課程除了規劃有探索遊戲、AI應用實作(包含製作影片腳本及短影音拍攝)外，還有誠信引導力工作坊等課程，引領學員進行誠信反思及建立實質的團隊默契與價值信任共識。
國教署說，營隊安排參訪在地企業，讓學員觀察企業如何將誠信落實於日常經營中，展現企業社會責任，並透過實踐推動永續發展；另結合日月潭特色農產品的手作課程，讓學員在親手製作茶包的過程中體驗食農教育，認識在地茶文化及友善土地的價值。同時走訪文武廟、伊達邵等文化景點，期望學生從做中學，逐步將所學內化為可實踐於生活中的具體行動。
國教署表示，希望透過本次結合理論與實作的探索營，讓學員在暑假期間以輕鬆有趣的方式，拓展視野、增進知識，留下豐富而深刻的學習回憶，並期盼這些寶貴經驗能在學員心中播下關懷環境、實踐永續的種子，持續在未來的學習與生活中萌芽、成長。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。