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中市光復國中棒球隊參加全國賽前 市議員張芬郁和家長聯手送風衣

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市光復國中棒球隊本月8日將到澎湖縣參加菊島盃全國青少年棒球錦標賽，市議員張芬郁和球員家長洪勝峰上午到學校贈送球隊80件風衣。圖／張芬郁提供
台中市光復國中棒球隊本月8日將到澎湖縣參加菊島盃全國青少年棒球錦標賽，市議員張芬郁和球員家長洪勝峰上午到學校贈送球隊80件風衣。圖／張芬郁提供

台中市光復國中棒球隊本月8日將到澎湖縣參加菊島盃全國青少年棒球錦標賽，市議員張芬郁和球員家長洪勝峰考量隊員平常外出沒有共同的制服，上午到學校贈送球隊80件風衣，由棒教球練陳新標和校方人員代表接受並致贈感謝函。

張芬郁說，光復國中棒球隊成立28年，52名隊員經常在大太陽底下訓練和比賽，孩子曬得黑黝，辛苦但笑容滿面。非常欽佩他們從國小開始打棒球一路到國中，堅持沒放棄。

她說，球隊長久來有一群家長協力支持球隊成長，其中汎華實業負責人洪勝峰就是其一。贈送風衣是希望能為這群在運動場上奔跑孩子遮風擋雨，鼓勵他們勇往向前。

洪勝峰說，身為家長，他每每想要為自己的兒子增添什麼，也會想到其他隊員的需要，都一視同仁，當做是自己的兒子看待。因此和張芬郁一起贈送每位隊員風衣，同時也希望教育局對偏鄉的體育運動提供更多的資源。

棒球隊隊長林同學說，打棒球很好玩，因為是興趣所以不怕辛苦。在棒球隊可以認識很多來自不同小學的朋友，一起訓練比賽，一起哭、一起笑，非常開心。會珍惜獲贈的衣服，好好保護自己。

國中 議員 棒球

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