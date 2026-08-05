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一班最多15人！嘉義首座公營華德福小學揭牌 新北家庭為孩子搬大林

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
偏鄉小校拚轉型，嘉義排路分校變身首座公營華德福實驗小學。圖／嘉義縣政府提供
偏鄉小校拚轉型，嘉義排路分校變身首座公營華德福實驗小學。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣首座公辦公營華德福實驗小學今天正式揭牌。由大林國小排路分校轉型的排路華德福教育實驗國民小學，每個年級僅設1班、每班最多15名學生，甚至有家長為讓孩子就讀，提前一年規畫舉家從新北搬到大林。縣長翁章梁表示，華德福教育進入嘉義，讓家長能依孩子個性及學習需求，有更多元選擇。

排路華德福教育實驗國民小學前身為大林國小排路分校，創校近70年，近年受少子女化影響，學生人數逐年下降，嘉義縣政府因此推動轉型，引進華德福教育，替偏鄉小校尋找新的發展方向。

校長陳俊龍表示，受限校地空間，每個年級僅招收1班、每班以15名學生為限。有家長因認同華德福教育理念，早在一年前就開始規畫，全家從新北市搬到大林鎮，只為讓孩子就讀。

學校完成校舍整建、教學空間優化及特色課程規畫，今天揭牌活動也展示師生共同打造的竹製瞭望台、「鴨寶寶的家」等成果，呈現藝術、生活與實作結合的教學特色。

翁章梁說，華德福教育有別於傳統以知識傳授為主的模式，排路轉型後增加嘉義縣教育選擇；縣府未來也將持續引進非營利教育組織投入辦學，發展更多元的教育環境。

嘉義縣首座公辦公營華德福實驗小學揭牌，排路國小開啟多元教育新篇章。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣首座公辦公營華德福實驗小學揭牌，排路國小開啟多元教育新篇章。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣首座公辦公營華德福實驗小學揭牌，今天也展示師生共同打造的「鴨寶寶的家」。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣首座公辦公營華德福實驗小學揭牌，今天也展示師生共同打造的「鴨寶寶的家」。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣首座公辦公營華德福實驗小學揭牌，並展示師生共同打造的竹製瞭望台等成果。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣首座公辦公營華德福實驗小學揭牌，並展示師生共同打造的竹製瞭望台等成果。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣長翁章梁表示，未來將持續引進非營利教育組織投入辦學，發展更多元的教育環境。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁表示，未來將持續引進非營利教育組織投入辦學，發展更多元的教育環境。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣首座公辦公營華德福實驗小學揭牌，縣長翁章梁在學童陪同介紹下巡視校園。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣首座公辦公營華德福實驗小學揭牌，縣長翁章梁在學童陪同介紹下巡視校園。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 華德福 小學

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