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一班最多15人！嘉義首座公營華德福小學揭牌 新北家庭為孩子搬大林
嘉義縣首座公辦公營華德福實驗小學今天正式揭牌。由大林國小排路分校轉型的排路華德福教育實驗國民小學，每個年級僅設1班、每班最多15名學生，甚至有家長為讓孩子就讀，提前一年規畫舉家從新北搬到大林。縣長翁章梁表示，華德福教育進入嘉義，讓家長能依孩子個性及學習需求，有更多元選擇。
排路華德福教育實驗國民小學前身為大林國小排路分校，創校近70年，近年受少子女化影響，學生人數逐年下降，嘉義縣政府因此推動轉型，引進華德福教育，替偏鄉小校尋找新的發展方向。
校長陳俊龍表示，受限校地空間，每個年級僅招收1班、每班以15名學生為限。有家長因認同華德福教育理念，早在一年前就開始規畫，全家從新北市搬到大林鎮，只為讓孩子就讀。
學校完成校舍整建、教學空間優化及特色課程規畫，今天揭牌活動也展示師生共同打造的竹製瞭望台、「鴨寶寶的家」等成果，呈現藝術、生活與實作結合的教學特色。
翁章梁說，華德福教育有別於傳統以知識傳授為主的模式，排路轉型後增加嘉義縣教育選擇；縣府未來也將持續引進非營利教育組織投入辦學，發展更多元的教育環境。
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