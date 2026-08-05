揮汗追夢 台中五權國中籃球隊暑假不白過

球鞋摩擦地板發出尖銳聲響，籃球一次次撞擊地面。暑假一大早，台中市五權國中籃球隊的球員早已滿身大汗，在球場練習運球、傳球、卡位與防守，不斷重覆的基本動作，是他們追逐夢想的重要基石。

今年升國三的牧袞伊斯坦大，每天都得從太平區搭半小時公車到學校。體能訓練也曾累到想過放棄，但他不忘「既然是自己選的路，就要全力以赴，不能逃避。」兩年多來，他學到不只球技，更多的是自律與意志力，珍惜球隊互相扶持的氛圍，教練也會分享自己的故事，鼓勵大家撐過每一次挑戰。

另一頭，同隊的曾盈翰說，平時雖然也會練習防守、卡位和傳球，但暑訓最大的收穫，是能仔細觀察教練示範的細節，反覆練習，把正確動作變成肌肉記憶。

曾盈翰和雙胞胎姊姊原本是從小踢足球，國中才接觸籃球基本運球，從基本動作不熟悉，體能與技術幾乎從零開始。短短兩年多，他已成為球隊固定先發。他希望十月市長盃與年底國中聯賽都能打出好成績，爭取進入理想高中的機會。

總教練陳建宇與體能教練林稔崎皆是五權國中畢業的學長。他們將一路走來所學習到的籃球知識、人生態度與價值觀，毫無保留地傳承給學弟們。

陳建宇表示，許多孩子踏進球隊時，都懷抱著成為職業球員的夢想。然而，真正能站上職業舞台的人始終是少數，尤其對許多國中才開始接觸籃球的學生，需要付出比別人更多的努力。因此，他始終認為，球隊培養的不只是球員，更是未來的人才。

所以在要求球技與體能之外，他也鼓勵學生接觸運動產業的各個領域，如裁判、記錄員、賽事轉播、運動行銷等，希望讓每一位熱愛運動的孩子，都能找到自己的舞台，即使未來沒有成為球員，也能在運動產業中發光發熱。

球隊也打破外界對體育班「只會打球、不會讀書」的刻板印象。去年畢業的李瑞彬分享，球隊規定，每次月考都需達到基本出賽成績門檻，且要參加一周兩次的晚自習，否則就算球技再好也不能上場比賽。國中三年，他既是籃球隊員，也是台中市閩南語演講比賽代表，曾獲全國閩南語演講比賽優等，遇到國語文競賽集訓時，仍利用空檔自主訓練，不讓自己落後。

李瑞彬也是陳建宇教練執教後帶出的第一屆球員。三年來，教練陪伴著他們從下午訓練到晚自習，假日更經常加練到夜晚，一起經歷無數次失敗、挫折與成長。最終，球隊創下隊史最佳成績，包括113學年度運動部中等學校籃球聯賽臺中市第五名，以及114年運動部中等學校三對三籃球賽全國第五名。

回想國中三年，李瑞彬說，台中有四十多支國中籃球隊，不少對手從國小就接受完整訓練，他們只能靠著一次又一次苦練迎頭趕上。尤其兩年前市長盃預賽吞下二連敗後，全隊連續兩個月幾乎天天加練，連周末都主動回到球場，最後雖然與全國決賽擦身而過，大家卻沒有留下遺憾。

如今，李瑞彬沒有繼續朝球員之路前進，但寒暑假仍回到母校陪學弟練球，在友誼賽擔任裁判。他說，不一定要穿著球衣，還是能用不同的方式繼續愛籃球。

球場上的汗水，不一定都能換來職業球員的身分，但對五權國中籃球隊的學生而言，每一次折返跑、每一次投籃、每一次跌倒再站起來，都讓他們學會自律、堅持與責任感。這個暑假，他們追逐的不只是勝利，更是未來的自己。

五權國中籃球隊曾拿下113學年度國中籃球聯賽台中市第五名的好成績。圖／台中五權國中提供

台中五權國中曾拿下114學年度全國國中三對三籃球賽第五名，李瑞彬(右一)說，雖然是第五名，但能在全國八隊拿到這個名次，他們已經非常滿意了。圖／台中五權國中提供

教練陳建宇示範，如何閃過球員的籃下防守。圖／教育事業部

五權國中籃球隊曾拿下113學年度國中籃球聯賽台中市第五名的好成績。圖／台中五權國中提供