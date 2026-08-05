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從嘉義打進世界舞台 永慶高中林耘蓁世界盃木球賽一口氣奪3牌

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
從嘉義打進世界舞台，永慶高中林耘蓁世界盃木球賽一口氣奪3牌。圖／ 永慶高中提供
從嘉義打進世界舞台，永慶高中林耘蓁世界盃木球賽一口氣奪3牌。圖／ 永慶高中提供

嘉義縣永慶高中木球隊再傳國際捷報，林耘蓁代表中華隊前往馬來西亞檳城參加「2026年第十屆世界盃木球錦標賽」，一舉拿下混雙桿數賽、女子團體桿數賽2面金牌，以及女子團體球道賽銅牌，抱回雙金一銅。教練官智仁表示，林耘蓁面對國際賽事保持冷靜、確實執行策略，是能在強敵環伺下取得佳績的重要關鍵。

世界盃木球錦標賽匯集各國好手競技，林耘蓁此次披上中華隊戰袍，在混雙桿數賽與搭檔展現默契，穩定控制擊球方向及桿數，拿下第一名；女子團體賽則與隊友合作，分別獲得團體桿數賽第一名、團體球道賽第三名。

官智仁說，國際賽除了考驗技術，也考驗選手專注力、穩定性及抗壓能力。林耘蓁比賽期間能保持沉著，與搭檔、隊友維持良好溝通，雙金一銅是長期訓練、累積實戰經驗的成果。

林耘蓁表示，能代表中華隊參加世界盃並獲得佳績相當開心，面對實力堅強的國際選手，她不斷提醒自己保持冷靜，相信平時訓練成果，專注完成每一次擊球，未來也將持續精進技術，期盼再次代表台灣挑戰國際賽事。

校長郭春松表示，林耘蓁代表國家參加世界級賽事並奪得2金1銅，不僅展現木球技術，也展現沉著應戰及團隊合作能力。優秀選手養成需要長期訓練及完整培育，學校將持續提供訓練、行政及學習資源，協助學生兼顧課業與運動競技，讓更多選手走向國際舞台。

嘉義之光閃耀馬來西亞，永慶高中林耘蓁世界盃木球賽摘雙金一銅。圖／ 永慶高中提供
嘉義之光閃耀馬來西亞，永慶高中林耘蓁世界盃木球賽摘雙金一銅。圖／ 永慶高中提供

嘉義 世界盃 混雙

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