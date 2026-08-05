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小孩看到兩眼發直！他憂「便宜娛樂」讓階級難反轉 網揭痛點：家長影響最大

聯合新聞網／ 綜合報導
3C育兒示意圖。圖／ingimage
3C育兒示意圖。圖／ingimage

家長在需要喘口氣的時候，可能會讓孩子看手機換取一點清靜，但大多數人仍反對3C育兒，認為家長的陪伴與教導是不可替代的。一名網友認為現今「便宜娛樂」容易取得，擔心從小被網路粗糙內容影響的孩子，未來難以翻轉階級，對此許多人指出，重點並非「便宜娛樂」，而是家長如何教導。

一名網友在Dcard上發文表示，發現朋友的小孩兩眼發直，玩著沒有美感也未經審查的遊戲，經常出現不適當的用語、看粗糙的遊戲直播，或是YT上刺激多巴胺的精華剪輯影片。詢問後得知孩子自己覺得好玩，學校同儕也都在接觸這些；而原PO親戚家的孩子則是喜歡去圖書館借書，也明白自己可以玩平板，但不該是主要的娛樂方式。

這種對比讓原PO感嘆，在可以簡單取得「便宜娛樂」的時代下，小孩之間的差距真的很大。原PO指出粗製濫造的遊戲和影片，「都是吸引小孩注意力的垃圾」，這些垃圾內容會破壞孩子的專注力、打亂腦中的多巴胺平衡，較沒有餘力關注孩子的家長，可能導致孩子從小就被「便宜娛樂」的垃圾內容影響專注、耐性、價值觀等等，原PO擔憂，這種全面性的影響「會讓階級更難翻轉」。

對此，大部分網友都認為，不能怪罪科技和娛樂，最重要的還是家長的影響，「朋友家有錢讓孩子去學才藝嗎？有錢有時間去看真實的戲劇嗎？有時間有錢帶小孩出遊或露營嗎？」、「重視小孩教育和陪伴的家長，小孩依舊沒有問題。手機和短影音成癮的小孩，家長多半自己也愛滑手機、或是根本沒時間陪伴小孩」、「因為手機和平板電腦是最便宜的娛樂，窮人家最簡單省力的帶小孩方式就是放著玩手機」。

現在是科技時代，幾乎所有孩子一出生就在接觸電子產品，連作業也需要3C輔助。一名網友曾因親戚小孩的國小暑假作業是拍Vlog而非常煩惱，因為剪片需要用到平板，但孩子一碰到平板就沉浸在自己世界，原PO管不動又要花時間教小孩剪片，忍不住抱怨這份作業「完全是大人的，不是小孩的」。

貼文經轉發引起熱議，有人認為平常都教小孩遠離3C，結果作業還是需要3C產品完成，非常矛盾。對此部分網友反駁，指出「放任孩子無意義的刷平板、只圖清靜」和「使用3C體驗拍攝、剪輯、記錄生活」是截然不同的概念。也有不少人表示，孩子的學習能力其實很強，放手讓他們自己做都可以學得會，也才有成長的機會。

小孩 3C 遊戲 手機 科技 平板 圖書館

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