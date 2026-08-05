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北市國小暴力事件 教師工會：高風險學生 要有退場機制

聯合報／ 記者柯美儀／台北報導

北市某國小近期驚傳校園暴力，一名學生入學四年來，多次攻擊教師、同學，累計一○九次校安通報，引發關注。教師工會指出，事件發展至今，學校權限萎縮、無計可施，教育主管機關卻僅公文往返、推諉卸責應對，呼籲教育部及地方教育局處正視制度失能，建立高風險學生退場機制

台北市議員鍾沛君日前開記者會指北市某國小生，自小一入學至今，常常出現咆哮、失控打人等脫序行為，校安通報至今高達一○九次，其中包括攻擊同學五十八次、攻擊老師卅三次及破壞公物十八次。然而該生父親對於孩子的行為不僅不解決，甚至還檢舉提告阻止孩子脫序行為的老師。

台灣教育產業工會等十個教師工會昨表示，保障學生受教權、尊重個別差異固然是教育核心，但不能以犧牲其他師生的生命安全與受教權益為代價。呼籲盡速建立高風險個案緊急退場與強制轉銜標準作業程序，並提供行政支持與資源。教師工會建議教育局處應跨局處會同社會局、衛生局介入，必要時向法院聲請強制親職教育或司法介入。

教育部表示，已規畫於一一六年度友善校園計畫增列「違規情節重大學生高關懷課程」，針對高關懷學生採抽離式課程，透過學習適應、生活輔導、生涯輔導等彈性課程，協助改善行為並維護校園秩序。

退場機制 學生 工會

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國教警訊 高中職生丟學籍 10年增1.5萬人

少子化下學生數減少，然而高中職生學籍喪失人數近十年卻持續攀升，一路由一○三學年度的一萬一一六八人，暴增至一一三學年度二萬六三三一人，增加一萬五一六三人。教育界認為，不少學生學習動機不足，教師又陷於「防禦性教學」，加上家庭支持功能不足等因素，導致情況日益嚴重。

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高中生曠課、缺席的情形愈來愈普遍，高中職教師指出，現行制度沒有退學、留級機制，學生缺課的成本偏低，有些學生因無法適應高中課業、缺乏學習成就感，有的學生則是心理韌性較弱、人際互動能力下降，從偶爾缺課，逐漸演變為長期不到校，甚至拒學、休學。

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