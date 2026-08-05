聽新聞
0:00 / 0:00

聽不懂就不來 拒學孩子變多

聯合報／ 記者柯美儀／台北報導

高中生曠課、缺席的情形愈來愈普遍，高中職教師指出，現行制度沒有退學、留級機制，學生缺課的成本偏低，有些學生因無法適應高中課業、缺乏學習成就感，有的學生則是心理韌性較弱、人際互動能力下降，從偶爾缺課，逐漸演變為長期不到校，甚至拒學、休學。

桃園一名高中教師表示，有些學生在國中階段學業就跟不上，即使會考許多科目取得Ｃ等級「待加強」，仍進入公立高中就讀，然而上課常聽不懂，乾脆睡覺，遭教師提醒後「不爽就不來學校」，再加上現行制度沒有退學、留級機制，學生因此產生「久久來一次學校就好」的心態，導致缺課情形更加嚴重。

高中教師說，面對長期曠課學生，教師只能盡力勸導，但因擔心管教方式引發申訴，還要看學生臉色。此外，疫情影響之下，不少學生不擅長人際互動、心理韌性較弱，遇到挫折時，習慣透過社群平台抱怨學校或教師，較少反思自身應負的責任，甚至有學生把請身心調適假當「無敵星星」，藉此逃避學校生活。

一名高中數學老師觀察，現在學生「心情不好不想上學、頭痛不想上學、睡太晚乾脆不上學，也有憂鬱症、情緒障礙等狀況」，家長不知道怎麼管或是無法管。

進入大學不需要有畢業證書也是一大問題。數學老師表示，學生知道遲到、曠課不會怎麼樣，因此降低在校學習與出席意願，「幹嘛要請假，事假跟曠課有差嗎？」成為現在學生的經典名言。

拒學 國中 公立高中

延伸閱讀

台灣實中／獎學金補助學生研究 轉學免繳回

台灣實中／課程規畫未明 教團：把學生當白老鼠？

北市國小爆校園暴力 10大教師工會提4訴求：建立高風險學生退場機制

台師大在雲林設公立中小學 盼推動教育見習、師培臨床前移

相關新聞

北市國小暴力事件 教師工會：高風險學生 要有退場機制

北市某國小近期驚傳校園暴力，一名學生入學四年來，多次攻擊教師、同學，累計一○九次校安通報，引發關注。教師工會指出，事件發展至今，學校權限萎縮、無計可施，教育主管機關卻僅公文往返、推諉卸責應對，呼籲教育部及地方教育局處正視制度失能，建立高風險學生退場機制。

國教警訊 高中職生丟學籍 10年增1.5萬人

少子化下學生數減少，然而高中職生學籍喪失人數近十年卻持續攀升，一路由一○三學年度的一萬一一六八人，暴增至一一三學年度二萬六三三一人，增加一萬五一六三人。教育界認為，不少學生學習動機不足，教師又陷於「防禦性教學」，加上家庭支持功能不足等因素，導致情況日益嚴重。

聽不懂就不來 拒學孩子變多

高中生曠課、缺席的情形愈來愈普遍，高中職教師指出，現行制度沒有退學、留級機制，學生缺課的成本偏低，有些學生因無法適應高中課業、缺乏學習成就感，有的學生則是心理韌性較弱、人際互動能力下降，從偶爾缺課，逐漸演變為長期不到校，甚至拒學、休學。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。