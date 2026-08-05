聽不懂就不來 拒學孩子變多

高中生曠課、缺席的情形愈來愈普遍，高中職教師指出，現行制度沒有退學、留級機制，學生缺課的成本偏低，有些學生因無法適應高中課業、缺乏學習成就感，有的學生則是心理韌性較弱、人際互動能力下降，從偶爾缺課，逐漸演變為長期不到校，甚至拒學、休學。

桃園一名高中教師表示，有些學生在國中階段學業就跟不上，即使會考許多科目取得Ｃ等級「待加強」，仍進入公立高中就讀，然而上課常聽不懂，乾脆睡覺，遭教師提醒後「不爽就不來學校」，再加上現行制度沒有退學、留級機制，學生因此產生「久久來一次學校就好」的心態，導致缺課情形更加嚴重。

高中教師說，面對長期曠課學生，教師只能盡力勸導，但因擔心管教方式引發申訴，還要看學生臉色。此外，疫情影響之下，不少學生不擅長人際互動、心理韌性較弱，遇到挫折時，習慣透過社群平台抱怨學校或教師，較少反思自身應負的責任，甚至有學生把請身心調適假當「無敵星星」，藉此逃避學校生活。

一名高中數學老師觀察，現在學生「心情不好不想上學、頭痛不想上學、睡太晚乾脆不上學，也有憂鬱症、情緒障礙等狀況」，家長不知道怎麼管或是無法管。

進入大學不需要有畢業證書也是一大問題。數學老師表示，學生知道遲到、曠課不會怎麼樣，因此降低在校學習與出席意願，「幹嘛要請假，事假跟曠課有差嗎？」成為現在學生的經典名言。