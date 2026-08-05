國教警訊 高中職生丟學籍 10年增1.5萬人

少子化下學生數減少，然而高中職生學籍喪失人數近十年卻持續攀升，一路由一○三學年度的一萬一一六八人，暴增至一一三學年度二萬六三三一人，增加一萬五一六三人。教育界認為，不少學生學習動機不足，教師又陷於「防禦性教學」，加上家庭支持功能不足等因素，導致情況日益嚴重。

根據教育部統計，以一一三學年度為例，學籍喪失的前三大原因，依序為修業年限期滿、主動辦理放棄學籍、因休學期滿辦理放棄、廢止學籍等。此外，同一學年度高級中等學校休學人數共一萬三三二四人，休學原因以志趣不合最多，且已連年居於首位。

大學問執行長魏佳卉指出，部分學生缺乏學習成就感，長期學習動機不足，卻仍被推進高中職」，其中以技術型高中學生的流失率最高，整體數據已是一種警訊。

魏佳卉認為，應回頭檢討學生學習成效、課程設計與師資量能等問題，「孩子全進高中職了，學校準備好了嗎？」同時建議關心國中教育會考取得五Ｃ成績的學生，升學後的學習流向與發展狀況，有沒有機制去追蹤這群孩子？

全國高級中等學校教育產業工會理事長史美奐則說，數字攀高是必然發生的，一方面是現行制度下，學生即便必修科目未通過、沒重修，仍可以考大學，二方面則是學生休學或中斷學業後，教師受限於時間與人力，難以提供長期輔導，一旦家長對子女學習選擇的干預相對減少，中途離校情況就會更為明顯。同時，校園現場還面臨「防禦性教學」現象，教師在管教與輔導空間受限，處於「學校不能管、家長管不來」的困境。

教育部則表示，將持續補助地方政府及各高中推動穩定就學措施計畫，由學校依學生需求及特性辦理多元彈性、性向探索課程及心理諮商師入校輔導，協助學生穩定就學。