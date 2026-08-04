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黎明中學代表隊勇闖芝加哥FTC邀請賽 奪兩大獎創最高分
台南市黎明中學FTC 28067機器人代表隊日前赴美國參加Chicago Robotics Invitational（CRI，芝加哥機器人國際邀請賽），與來自世界各地的頂尖隊伍同場競技，不僅拿下兩項國際大獎，更締造全場最高525分，展現團隊的堅強實力。
校方表示，FIRST科技挑戰賽（FIRST Tech Challenge，FTC）是FIRST組織主辦、針對國中與高中生的國際機器人競賽，CRI則是FTC賽季最具代表性的國際邀請賽之一，也是各國團隊交流、切磋技術的重要舞台。
此次黎明中學代表隊獲第三聯盟隊長獎（Captain of Third Place Alliance）及最佳準確獎第一名（The Tom Skilling Accuracy Award），並以525分刷新最高紀錄。
比賽過程中，黎明的機器人多次遭遇對手嚴密防守與戰術壓制，但隊員迅速調整策略突破困境，最終站上頒獎台。
校方指出，此次佳績是團隊長期投入研發與訓練的成果，也是學校深耕STEM、科技教育及跨域學習的展現。學生在工程設計、程式開發、創新思維及團隊合作等面向的優異表現，也再次證明台灣青年具備與世界接軌的實力。
校方也感謝指導教師、家長、校友、企業及各界長期提供資源與支持，讓學生有機會站上國際舞台挑戰世界頂尖隊伍。未來將持續推動科技教育與國際交流，培養學生跨域整合、創新思考及解決問題的能力，迎接挑戰。
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