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黎明中學代表隊勇闖芝加哥FTC邀請賽 奪兩大獎創最高分

聯合報／ 教育事業部
台南市黎明中學FTC 28067機器人代表隊日前在美國芝加哥機器人國際邀請賽中勇奪兩項國際大獎，更以525分締造全場最高分。得獎學生與校長合照。圖／黎明中學提供
台南市黎明中學FTC 28067機器人代表隊日前在美國芝加哥機器人國際邀請賽中勇奪兩項國際大獎，更以525分締造全場最高分。得獎學生與校長合照。圖／黎明中學提供

台南市黎明中學FTC 28067機器人代表隊日前赴美國參加Chicago Robotics Invitational（CRI，芝加哥機器人國際邀請賽），與來自世界各地的頂尖隊伍同場競技，不僅拿下兩項國際大獎，更締造全場最高525分，展現團隊的堅強實力。

校方表示，FIRST科技挑戰賽（FIRST Tech Challenge，FTC）是FIRST組織主辦、針對國中與高中生的國際機器人競賽，CRI則是FTC賽季最具代表性的國際邀請賽之一，也是各國團隊交流、切磋技術的重要舞台。

此次黎明中學代表隊獲第三聯盟隊長獎（Captain of Third Place Alliance）及最佳準確獎第一名（The Tom Skilling Accuracy Award），並以525分刷新最高紀錄。

比賽過程中，黎明的機器人多次遭遇對手嚴密防守與戰術壓制，但隊員迅速調整策略突破困境，最終站上頒獎台。

校方指出，此次佳績是團隊長期投入研發與訓練的成果，也是學校深耕STEM、科技教育及跨域學習的展現。學生在工程設計、程式開發、創新思維及團隊合作等面向的優異表現，也再次證明台灣青年具備與世界接軌的實力。

校方也感謝指導教師、家長、校友、企業及各界長期提供資源與支持，讓學生有機會站上國際舞台挑戰世界頂尖隊伍。未來將持續推動科技教育與國際交流，培養學生跨域整合、創新思考及解決問題的能力，迎接挑戰。

台南市黎明中學FTC 28067機器人代表隊日前赴美國參加Chicago Robotics Invitational（CRI，芝加哥機器人國際邀請賽），不僅勇奪兩項國際大獎，更以525分締造全場最高分。圖／黎明中學提供
台南市黎明中學FTC 28067機器人代表隊日前赴美國參加Chicago Robotics Invitational（CRI，芝加哥機器人國際邀請賽），不僅勇奪兩項國際大獎，更以525分締造全場最高分。圖／黎明中學提供

台南市黎明中學FTC 28067機器人代表隊日前赴美國參加Chicago Robotics Invitational（CRI，芝加哥機器人國際邀請賽），勇奪兩項國際大獎，更以525分締造全場最高分。圖／黎明中學提供
台南市黎明中學FTC 28067機器人代表隊日前赴美國參加Chicago Robotics Invitational（CRI，芝加哥機器人國際邀請賽），勇奪兩項國際大獎，更以525分締造全場最高分。圖／黎明中學提供

黎明 芝加哥 機器人

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