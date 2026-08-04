北市國中小免費午餐9月上路 議員聚焦流標、實驗教育、午餐指導費配套

台北市將於9月開始實施國中小營養午餐免費政策，今教育委員會工作會報上，北市議員對此提出不少問題，包含先前學校營養午餐流標、實驗教育學生未納入免費政策、教師的午餐指導費提高等。教育局回應，將會進行相關研議。

議員吳世正詢問先前傳出學校營養午餐流標議題，而議員耿葳問及，學校營養午餐若持續流標，屆時會不會變成營養午餐廠商來挑學校，造成若交通較為偏遠的學校，業者考量成本後不願意送餐？政策宣布之前有沒有和團膳業者溝通？

議員曾獻瑩提到，推行國中小營養午餐全免，但實驗教育學生卻無法享用這項政策，「有些實驗教育會向學校租借場地上課，到時也會變成學校內學生可以吃午餐，但實驗教育的學生沒有午餐吃的兩種狀況。」呼籲市府做相關研議。

議員闕枚莎、洪婉臻提到，學校營養午餐政策推出後，會需要老師陪學生們吃午餐，雖然教育局拍板午餐指導費調升到每個月2千元，不過換算下來一天差不多1百元，應該比照每節鐘點費來計算。

另外，議員陳賢蔚也提到，37所學校有課後輔導委辦團體，他們陳情現在學生們會留下來吃飯，因此第一節到12時40分開始上，等於減少40分鐘工時，每個月少5000多元的薪資。

湯志民回應，教育局在政策推出前有與團膳業者三大公會、北市團膳業者列為協辦單位並與代表溝通；會流標是第一次開標需要三家業者投標，流標後第二次開標僅需要一家廠商投標即可，預計在8月21日完成所有標案。另外，針對偏遠學校的運費會由教育局負擔。

有關實驗教育的營養午餐部分，湯志民說，教育局有做內部評估，由於營養午餐涉及到營養師等系統供餐，因此會再進行相關研議。而午餐指導費，他回應，涉及老師加給費用、調配等合理性問題，若以鐘點費試算，會到8千元，可能會失衡。