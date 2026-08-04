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7萬人競逐她畫出「萬物共生」 竹崎高中蔡孟芬勇奪全國第一

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
竹崎高中蔡孟芬「萬物共生」奪全國繪畫冠軍。圖／竹崎高中提供
竹崎高中蔡孟芬「萬物共生」奪全國繪畫冠軍。圖／竹崎高中提供

竹崎高中國中部美術班學生蔡孟芬，以「萬物共生」參加2026年第16屆氣候變遷國中小繪畫創作比賽，在全台逾7萬名參賽學生中脫穎而出，拿下全國第一名及嘉義縣第一名。校長蘇淵源說，作品不只展現繪畫技巧，也呈現學生對永續發展及氣候行動的理解。

這項比賽由台灣永續能源研究基金會主辦，蔡孟芬以「生態交界區」為創作概念，刻意打破人為畫分的地理界線，將乾旱沙漠與深海世界放進同一畫面，讓高空飛鳥、獨角鯨、駱駝、章魚及海龜等不同環境的生物共同出現，呈現她心中理想的「萬物共生」。

蔡孟芬說，作品構圖是與指導老師王建凱反覆討論後定稿，並非單純將不同生物拼貼，而是希望透過跨越地理藩籬的畫面，呈現地球生命多樣性，以及不同物種共存的可能。

創作過程中，她選擇幾乎無法塗改的代針筆，以點畫及不同密度排線，描繪駱駝毛髮、章魚觸手及海龜背甲等細節，再捨棄大量色彩，只用淡橘色水彩暈染，讓原本黑白為主的作品多了一道串聯不同生命的暖色調。

蘇淵源表示，蔡孟芬從氣候、生態等科學議題出發，再轉化成藝術創作，呈現學校推動跨領域學習及永續教育的成果。

蔡孟芬本學期在藝術競賽也接連獲獎，除氣候變遷繪畫賽奪得全國第一名，另拿下梅嶺盃寫生第一名、閱讀推動海報第一名、健康促進海報第一名及世界美語日海報第二名。

一支代針筆畫出萬物共生，竹崎高中蔡孟芬7萬人中奪全國第一。圖／竹崎高中提供
一支代針筆畫出萬物共生，竹崎高中蔡孟芬7萬人中奪全國第一。圖／竹崎高中提供

竹崎高中蔡孟芬（右）畫作拿全國第一，校長蘇淵源（左）大表讚許。圖／竹崎高中提供
竹崎高中蔡孟芬（右）畫作拿全國第一，校長蘇淵源（左）大表讚許。圖／竹崎高中提供

氣候變遷 嘉義 駱駝

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