教育世家再傳承 洪珮華接任雙溪區上林國小校長

新北市雙溪區上林國民小學今(3)日上午舉行115學年度校長送舊迎新交接典禮，新任校長洪珮華正式接任。洪珮華出身教育世家，父母皆為退休校長，如今接棒成為家中第三位校長，肩負教育薪傳使命，也為上林國小開啟嶄新的教育篇章。

卸任校長陳彥宏任內積極推動校務發展，致力提升教學品質、優化校園環境，深獲師生及家長肯定。交接典禮由教育界、地方人士、家長會及社區代表共同見證，在溫馨隆重的氛圍中，象徵教育責任與辦學精神薪火相傳。

新任校長洪珮華表示，父母都是退休校長，自己從小在教育環境中成長，耳濡目染之下，培養了對教育工作的熱忱，也深刻體會教育者肩負的責任。如今接任校長，成為家中第三位校長，別具意義，她期許能將父母多年累積的教育理念、待人處事的智慧與關懷學生的精神，融入校務經營，攜手教師團隊、家長及社區，共同打造溫暖、優質且具特色的學習環境，讓每位孩子都能適性發展、快樂成長。

在各界的祝福聲中，交接典禮圓滿落幕，也象徵上林國小正式邁入新的階段。大家期待洪珮華校長帶領教師團隊攜手家長與社區，延續學校優良辦學精神，陪伴每一位孩子安心學習、快樂成長，讓教育的力量持續在上林扎根。