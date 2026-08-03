頭城家商新卸任校長交接 洪進源秉持初心接任：努力成就每個孩子

國立頭城家商今天舉行校長交接典禮，由洪進源接任第13任校長，原校長汪冠宏轉任花蓮農校。洪進源秉持「成就每一位學生」的教育初心，宣示不輕易放棄任何孩子。他期許攜手教職員與社區，陪伴學生找到適合自己的舞台，開啟學校嶄新篇章。

新任校長洪進源長期深耕宜蘭技職教育，過去曾任羅東高工汽車科導師、科主任、學務主任、實習主任、教務主任及進修部主任，從第一線教學、學生事務到校務行政，累積完整而扎實的歷練。自111年起擔任海大附中校長期間，任內持續推動升學、技能、產學合作、國際教育及弱勢扶助，使國立大學錄取人數與全國技藝競賽獲獎成果均有顯著成長。

洪進源表示，頭城家商最珍貴的資產不只是多元完整的群科特色，更是長期默默付出的教師團隊，以及與在地社區、國中端、產業、校友及家長所累積的深厚情感，這些力量正是學校未來繼續前進的最穩固根基。

談及未來經營藍圖，頭城家商將持續以生活服務產業為核心，整合餐飲、家政、美容美髮、幼保、觀光、表演藝術及商業服務等既有優勢，發展更多跨科合作與特色課程。面對少子女化與招生環境變化，學校將進一步深化與國中端的合作，強化職涯試探、群科體驗與家長溝通，培養學生溝通、合作、創意、數位及國際移動能力，讓大家看見頭城家商的價值。

此外，頭城家商目前正積極籌辦115學年度家事類科全國技藝競賽，這不僅是展現學校專業實力的重要機會，更是凝聚全校與社區力量的珍貴時刻。洪進源校長期盼透過全校參與，展現長年累積的專業與溫度，陪伴每位孩子找到被成就的可能，走出一條屬於自己的路。

國立頭城家商校長洪進源表示，未來將努力陪伴每個孩子找到被成就的可能，走出一條屬於自己的路。圖／民眾提供