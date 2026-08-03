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斥資逾10億！高雄藍田國小落成 採AI圍籬、20年零電費

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
藍田國小新校舍採用全鋼構建築，斥資10.7億元，屋頂設置太陽能光電板，供電量可以自給自足。記者徐白櫻／攝影
藍田國小新校舍採用全鋼構建築，斥資10.7億元，屋頂設置太陽能光電板，供電量可以自給自足。記者徐白櫻／攝影

台積電進駐帶動楠梓地區人口成長，高市府打造全國首座全鋼構、淨零校園「藍田國小」，今日由市長陳其邁開箱，宣布8月31日開學啟用。這座小學沒有實體圍牆、採用AI監控圍籬，儲能系統可保證8小時教學不斷電，實現校園微電網、20年零電費。此外，低年級教室附設洗手間，學生上廁所很方便，一年級八班學生已經滿招。

藍田國小坐落在高雄大學附近，斥資10.7億元。校方指出，全鋼構教室量體採用模矩化與預製生產，大幅縮短工期；校園屋頂設置太陽能光電板，一年總發電量183kwh，售電所得可讓校園20年零電費，而且一年減少852公噸碳排，相當2.2座大安森林公園的吸碳量。

市長陳其邁今天揹著小書包上台致詞、頒發感謝狀給相關單位，隨後率左營、楠梓區議員及議員參選人參觀新校舍，眾人對於開放式校園空間、圖書館及教室附設廁所等設計印象深刻。

陳其邁表示，藍田國小興建時保留預定地200棵樹木，採用減碳工法及低碳建材，施工期間減少近2千公噸碳排放，並建置24小時太陽能發電與儲能系統，實現校園自主供電；全鋼構工程在兩年內完工，展現高效率與高品質。

教育局長吳立森進一步說明，得知楠梓地區的就學需求之後，市府立即啟動相關工程，完工期程提早4個月，硬體全部到位，得以銜接新學期開學；藍田國小總班級數48班，目前已開設25班，一年級8班招生即告額滿，總數475人，非限科學園區子女，學區內的小孩都能入學。

為配合藍田國小新校舍落成，市長陳其邁揹小書包上台致詞。記者徐白櫻／攝影
為配合藍田國小新校舍落成，市長陳其邁揹小書包上台致詞。記者徐白櫻／攝影

藍田國小新校舍是低碳校園，採用全鋼構興建，屋頂設置太陽能光電板，供電量可以自給自足。記者徐白櫻／攝影
藍田國小新校舍是低碳校園，採用全鋼構興建，屋頂設置太陽能光電板，供電量可以自給自足。記者徐白櫻／攝影

市長陳其邁與左楠區議員及參選人參觀校內圖書館，再度體驗當小學生的心情。記者徐白櫻／攝影
市長陳其邁與左楠區議員及參選人參觀校內圖書館，再度體驗當小學生的心情。記者徐白櫻／攝影

藍田國小低年級教室附設洗手間，兩間教室共用一間，學生在教室內就可以上廁所。記者徐白櫻／攝影
藍田國小低年級教室附設洗手間，兩間教室共用一間，學生在教室內就可以上廁所。記者徐白櫻／攝影

高雄藍田國小位於楠梓區，新校舍沒有實體圍牆、採用AI監控圍籬。記者徐白櫻／攝影
高雄藍田國小位於楠梓區，新校舍沒有實體圍牆、採用AI監控圍籬。記者徐白櫻／攝影

高雄藍田國小位於楠梓區，新校舍沒有實體圍牆、採用AI監控圍籬。記者徐白櫻／攝影
高雄藍田國小位於楠梓區，新校舍沒有實體圍牆、採用AI監控圍籬。記者徐白櫻／攝影

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