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全國首座全鋼構設計 高雄藍田國小完工啟用31日開學

中央社／ 高雄3日電
藍田國小新校舍是低碳校園，採用全鋼構興建，屋頂設置太陽能光電板，供電量可以自給自足。記者徐白櫻／攝影
藍田國小新校舍是低碳校園，採用全鋼構興建，屋頂設置太陽能光電板，供電量可以自給自足。記者徐白櫻／攝影

高雄市長陳其邁今天主持「藍田國小開箱日暨啟用典禮」，宣布全國首座全鋼構國小將於8月31日開學。他說，藍田國小是高雄推動永續校園的重要里程碑，期許未來成為校園新典範。

陳其邁今天在啟用典禮上，逐一開箱校園設施。他說，藍田國小採開放式校園設計，完整保留原有約200棵樹木，兼顧生態保育與校園景觀。他期許藍田國小無論在建築、永續設計或辦學理念，都能成為高雄市校園發展的新典範。

陳其邁也指出，藍田地區昔日為「下鹽田庄」及「援中港庄」，承載豐富的人文歷史，也有「藍田生玉」的美好寓意，象徵百年樹人的教育精神；地方流傳的「藍田蛙鳴」更是地方文化的一部分，展現藍田深厚的在地特色。

高雄市教育局表示，隨著產業發展快速成長，藍田地區人口持續增加，教育需求日益殷切。藍田國小校舍興建採用減碳工法及低碳建材，施工期間共減少近2000公噸碳排放，並建置24小時太陽能發電與儲能系統，實現校園自主供電。

此外，藍田國小全校採全鋼構建築設計，從屋頂到校舍主體皆使用鋼構，不僅是全台首創，也讓工程得以在不到2年內順利完工，展現高效率與高品質。

教育局指出，藍田國小總班級數48班，目前已開設25班，一年級招生即告額滿，未來非營利幼兒園可招收40名幼兒，公共托育中心亦可提供60名收托名額，可望滿足地方教育與托育需求。

藍田國小占地2.95公頃，規劃國小48班，民國115學年度招收25班，共475人；非營利幼兒園2班，學生40人；公托3班，學生60人。將於8月31日正式開學。公托則9月招生、10月開學。

為配合藍田國小新校舍落成，市長陳其邁揹小書包上台致詞。記者徐白櫻／攝影
為配合藍田國小新校舍落成，市長陳其邁揹小書包上台致詞。記者徐白櫻／攝影

高雄 陳其邁 校園

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