北市生生喝鮮乳擴大3.0！8月31日起6.6萬國中生受惠

北市生生喝鮮乳政策再擴大，自115學年度起正式進入3.0階段，補助對象擴大納入國中學生，凡設籍或就讀北市國中學生，每周可憑數位卡證至合作通路免費兌換1瓶鮮奶或豆漿，預估將新增約6.6萬名學生受惠，總受惠人數來到28.9萬，教育局表示，盼讓孩子即使升上國中在成長發育階段仍能延續每周乳品補充習慣，讓健康支持不中斷。

2026-08-03 12:38