六校高中生透過數學app設計結合音樂 協助花蓮偏鄉學生認識台灣文化

由六校高中生聯合規劃的「青春共創『藝』『數』台灣」數學藝術跨域嘉年華，昨日於台北市客家基金會登場，透過親手設計的數學app，讓花蓮偏鄉孩童線上了解台灣各地文化，此理念更獲得金曲與金馬獎雙金得主黃裕翔認同，與前總統蔡英文國宴演出樂團Life爵士樂團力邀10位身障音樂家聯席演出，將數學符號化作音樂，透過絕佳默契及演奏技巧，讓音樂展現無極限的生命力。

靜心高中訓育組長李美慧表示，花蓮震災影響的不只是當地經濟，也讓原本已居於學習弱勢的偏鄉孩童資源更邊緣化，過去一年來，身處在資源較為豐富的大台北地區高中生一直在思考，要如何協助花蓮偏鄉孩童與認識台灣這塊土地接軌。

台北市和平高中學生張晉嘉說，在這場數學藝術跨域嘉年華中，團隊將台灣的地圖座標化作舞台上的律動曲線，從板橋435濕地的未知數探索出發，在烏來山區的迷霧中解開循環困境，在宜蘭平原用節拍器讓混亂有了骨架與形狀，於西門町的搖滾聲中定義自我角色，最終，在花蓮水璉的浪尖上，用倫巴將規律的波動化作震撼心靈的打擊重音，並在四四南村的溫暖民歌裡，匯聚成這座城市最閃耀的光影總和，目的是要讓花蓮偏鄉小朋友們更有效率認識台灣各地文化。

李美慧指出，以往協助偏鄉孩童線上學習大多採取英語教學模式，這次六校高中生改採數學app設計，讓花蓮偏鄉孩童透過「數學邏輯思考」與「認識台灣文化」並行方式，讓數學不再只是課本上的算式，而是指引迷途的座標。

本次演出結合包括：台北市靜心高中、台北市和平高中、新北市康橋國際學校、台北市光仁高中、新北市板橋高中、宜蘭縣中道中學等6所高中生，協助對象則為：花蓮縣水璉、豐山、大禹等3所小學，李美慧表示，演出所得將全數捐給這3所小學，目標是讓偏鄉孩童了解，數學並不可怕，而是生活一部分。