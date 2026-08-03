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基隆再傳幼教師不當對待幼兒事件 媽媽痛訴：看到畫面心都碎了

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市一所准公立幼兒園家長，指孩子遭老師不當對待。基隆警二分局上月中旬接獲報案，製作筆錄後，已將全案函送基隆地檢署偵辦。圖／聯合報系資料照
基隆市一所准公立幼兒園家長，指孩子遭老師不當對待。基隆警二分局上月中旬接獲報案，製作筆錄後，已將全案函送基隆地檢署偵辦。圖／聯合報系資料照

基隆市名人幼兒園不當對待幼兒風波漸歇，另一所幼兒園也有家長公布孩子的遭遇，指看到孩子遭不當對待的畫面，「我整個心都碎了」。警方上月接獲報案，已將全案函送法辦。基市府秘書長謝孝昆今天上午將對外說明處理經過。

1名孩子就讀信義區準公共幼兒園的家長，昨晚在臉書地方社團貼文，說出她發現孩子在幼兒園遭老師不當對待的經過。她說，已向警方報案，園方表達願賠償，後來又加碼，請她撤告，留給去年剛畢業的老師一條後路。她覺得這跟錢的金額一點關係，因為她的小孩已變得非常敏感，對學校產生恐懼，不願和解撤告。

這名媽媽說，孩子今年5月間在學校撞到後腦流血掛急診，園方說跟他玩的同學推他才撞到，現場沒有監視器。之後孩子多次說同學打他，她詢問老師，都回說有跟對方家長談。

7月8日她接到老師來電話，說她的孩子情緒激動大哭，為了不影響其他小朋友，帶他去廁所冷靜。老師還說她的小孩為了讓自己冷靜，很大力嗚著嘴巴，抓傷自己的臉。

這名媽媽說，當下有點疑惑，但仍沒有懷疑老師，還跟老師說，孩子最近都不跟她分享學校的事，都說不知道、忘記了、不想講了。老師則說，小孩在學校玩的很開心。

等到孩子回家，她看到臉上的傷，覺得該去看一下監視器。告知園長後，園長說他會先看再跟她說情況。不久來電跟她說，她的孩子到校後發呆1個多小時，看起來沒睡飽。老師把小孩抱起來放在桌上，兩人面對面。

這名媽媽當下就問，老師可以這樣做媽？園長說不可以，會再跟老師說。她堅持要看監視器，7月15日去看時，只有畫面，沒有聲音。畫面顯示孩子到校後一直坐在門後，其他小朋友全在吃早點。1個小時多後，老師把孩子的兜兜跟書包往門口丟，她的孩子開始爆哭。

這名媽媽說，老師要她的孩子把東西撿回來，等撿回來時，「老師一隻手抓下巴、一隻手抓後頸把我小孩抬起來，腳已離地」，老師把她的孩子抬到桌子上躺著，然後用手壓著孩子的下巴脖子的地方，時間近5分鐘。看到當下，她整個心都碎了。

這名媽媽還提及從監視器畫面中，看到老師其他不當對待幼兒行為，跟幼兒園負責人談論這件事情時，負責人強調她的小孩是特殊生，說「公立不想收，他們準公共沒辦法拒收」，她決定報警，但園方想要私下解決，最後她決定報警追究責任。

基隆 幼教 不當管教 幼兒園

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