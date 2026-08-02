台灣盃火箭賽 屏科實中獲高中1K組冠軍「最開心是降落傘打開瞬間！」

2026年台灣盃火箭競賽（Rocket Taiwan Cup 2026, RTC 2026）」決賽今天舉行閉幕，有21支隊伍入選決賽，來到屏東縣牡丹鄉旭海科研火箭發射場，有20組成功飛行測試，地主隊，屏科實中「NEHSP Launches the Rocket」抱回高中1K組冠軍，學生分享，成功發射大家尖叫，最開心是「降落傘打開瞬間！」

本屆賽事71支隊伍、859名選手報名，歷經8個月培訓及層層選拔，最終21支隊伍挺進決賽，決賽從7月31日到8月2日在屏東旭海科研火箭發射場展開火箭飛行任務，每一支隊伍都須通過飛行安全審查，才能進入正式飛試。

縣長周春米說，屏東有火箭發射場域，更是台灣發展火箭科技的重要基地，行政院公布國家發射場落腳滿州鄉，縣府配合推動人才培育，結合地方特色與科研資源，打造兼具教育、科技與產業發展的太空基地，讓世界看見屏東發展太空產業能量。

地主隊國立屏科實中有二支隊伍參賽，其中「RBS」第二度參賽，去年試射時降落傘未成功開啟有點遺憾，今年捲土重來。2027年全國運動會在屏東舉辦，縣府與屏科實中另支隊伍「NEHSP Launches the Rocket」合作，全運會主視覺「必勝之路」印製在火箭上，火箭順利發射升空，祝福明年全運會及選手成績一飛沖天，該隊拿下高中1Ｋ組冠軍，隊長洪宥洵說，看到火箭升空大家一直尖叫，最開心是看看到降落傘打開瞬間，比賽過程發現製作跟想像有不同。

國家太空中心主任吳宗信指出，火箭是需高度整合系統工程，從結構設計、推進、航電、通訊到飛行安全都需要跨領域合作。RTC最大的價值，不只是飛得高，更是在有限時間與資源完成複雜工程，培養團隊合作、系統思維與問題解決能力。

競賽有高中1K組、大專3K組及社會3K組，參賽團隊設計箭體、鼻錐、尾翼、航電、酬載及回收系統，並接受飛行安全、系統工程及發射作業等完整驗證。決賽各隊完成火箭發射任務，即時影像傳輸、自主酬載、特殊回收設計等。評審團表示，除飛行高度與任務完成度，重視系統整合、安全設計、風險管理及團隊合作，展現火箭工程跨域整合精神。

競賽結果：學生1K組（高中）第一名：NEHSP Launches the Rocket、第二名：凌雲工程、第三名：宜隻大火建；學生3K組（大專）第一名：星際奇點、第二名：ROC NDU、 第三名：火大的元件；社會3K組：第一名：王者之箭、優選：太空人。

2027年全國運動會在屏東舉辦，縣府與屏科實中隊伍「NEHSP Launches the Rocket」合作，全運會主視覺「必勝之路」印製在火箭，火箭順利發射升空，祝福明年全運會及選手成績一飛沖天，該隊拿下高中1Ｋ組冠軍。圖／國家太空中心提供