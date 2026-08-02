基隆1所國中收恐嚇信…警查出國中生涉嫌用同學帳號 發出郵件觸法

基隆市1名國中生疑認為學校處事不公，發出有威脅安全文字電子郵件給校方。警方查出他用同學的帳號寄信，依恐嚇等罪嫌送交少年法庭審理。基府教育處今天表示，會持續透過跨機關合作、預防宣導及關懷輔導，營造安全的學習環境。

基隆市1所國中日前接獲恐嚇電子郵件，教育處今天感謝警方第一時間協助處理，迅速釐清案件情形。教育處也肯定學校行政團隊迅速應變、妥善處理，以及學校家長會與家長們的支持與配合，共同協助校園恢復穩定與正常教學秩序。

據了解，這所國中收到匿名的恐嚇電子郵件，信中文字透露要危害校園安全。警方獲報後展開調查，迅速查出寄信郵件來源是校內1名學生，但他並未寄信，接著查出是另一名同學，用他的信箱寄出恐嚇信件。

警方調查後，認為這名學生並無實際危害校園安全的行動，昨天將他依涉嫌恐嚇罪嫌送交基隆少年法庭審理。法官審理後，責付家長管束。

教育處指出，依據教育部「校園安全及災害事件通報作業要點」，以及各校校園安全相關規定，學校遇有疑似危害校園安全事件，均要依程序通報及應變，並配合警察等相關單位處置。本案學校有依規定辦理，教育處將持續關注校園狀況及師生身心需求，請家長及社會大眾安心。

教育處表示，後續將督導各級學校持續加強犯罪防治、法治教育及校園安全宣導，透過班級聯絡群組、家長群組、學校網站等多元管道，提醒學生及家長提高警覺，建立正確法治觀念與安全意識，共同維護安全友善的校園環境。