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兄妹都是台中校長 林宏泰任北勢國中、林育婕任瑞井國小校長

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
兄妹都是台中校長，林宏泰（左二）任台中市北勢國中、林育婕（左三）任瑞井國小校長。記者游振昇／攝影
兄妹都是台中校長，林宏泰（左二）任台中市北勢國中、林育婕（左三）任瑞井國小校長。記者游振昇／攝影

台中市沙鹿區林江松之子林宏泰現任北勢國中校長，長年深耕校園、推動體育教育有成，日前率領棒球隊勇奪台美野球祭冠軍，參與美國獨立建國250週年慶典。女兒林育婕接任台中市大肚區瑞井國小校長，兄妹相繼投身教育工作，地方傳為「一門兩校長」佳話。

剛獲布達就任大肚區瑞井國小校長的林育婕，履新接受祝賀，不收賀禮、不收花禮，而是發起「化祝福為微光－螢火蟲計畫」，將各界祝福轉化為該校弱勢學童課後學習與照顧及校務發展基金，盼凝聚社會善意，陪伴孩子成長。

林育婕表示，教育的價值在知識傳授，更在於陪伴與關懷。與其將祝福化作花禮與賀禮，不如將心意留給真正需要幫助的孩子，讓點點微光匯聚成溫暖力量，陪伴學童安心學習、勇敢成長。林育婕將履新祝福化為「微光－螢火蟲計畫」，讓祝賀不只是停留在儀式，地方傳為佳話。

林江松重視教育，大女兒林育婕與兒子林宏泰分別擔任瑞井國小及北勢國中校長，二女兒、三女兒及夫婿也投入教育工作。

林江松熱心地方公益，是沙鹿百股早泳會創會元老之一，長期出錢出力支持會務發展，積極參與地方公益及社會服務，在地方頗受肯定。他說教育是社會進步的根本，很支持子女投入教育工作，以實際行動回饋社會。

宏泰 台中 國中

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