推小班制菁英教育 鍾東錦：陽明交大苗栗實中117年招生

115學年度今天開始，苗栗縣政府今天在苗栗市啟文國小舉辦連任及新卸任校長交接典禮，今年有9位中小學校長退休，縣長鍾東錦表明將協助籌組退休校長協會，除了聯誼並可提供寶貴的教育及治校經驗。鍾縣長同時宣布國立陽明交通大學苗栗實驗高中將從117學年開始招生。

今年退休校長包括2月1日退休的文英國中邱世允及8月1日退休的海口國小涂秋英、建功國小劉淑媛、明德國小彭國楨、新南國小葉維寬、新英國小李淑媛、文華國小林文星、鯉魚國小羅國基及九湖國小陳秀卿。交接典禮也安排向9名退休校長致敬，頒贈獎牌及紀念品。

教育處表示，新學年連任校長有10人，新任異動校長36人將在新的工作崗位承擔教育使命，結合專業與創新思維，為學校發展注入嶄新動能。另外，針對高中校長遴選，苗栗縣今年首度突破以往遴選的制度框架，改採開放式遴選，以網羅各縣市優秀的高中治校人才。

縣府與國立陽明交通大學合作在高鐵特定區籌辦陽交大苗栗實驗高中，鍾東錦今天受訪宣布實中將於117學年開始招生，因校舍還未興建，因此實中一年級新生將在陽交大新竹光復校區上課，由縣府派專車接送，升上高二再回到苗栗的新建校舍，這種情況也可形成慣例，高中三個年級都可以有一年在陽交大上課。

教育處長葉芯慧表示，陽交大苗栗實驗高中預計一個年級招收二至三個班，並採菁英教育，一班規畫只收20名學生。

苗栗縣今年有9位中小學校長退休，縣府在會中頒發紀念獎牌及紀念品。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府今天在苗栗市啟文國小舉辦連任及新卸任校長交接典禮。記者胡蓬生／攝影