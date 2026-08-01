全國國小籃球夏季聯賽台中開打 江啟臣開球並3對3鬥牛顯身手

2026全國小學籃球夏季聯賽今日移師台中市瑞穗國小體育館開賽，由全國國小體育總會與台中市運動局主辦，立法院副院長江啟臣擔任大會會長，除親自開球外，更親身下場展開「3對3鬥牛表演賽」，與在地6校代表熱血過招，展現從政之餘，滿滿的運動活力。

江啟臣說，之所以爭取全國賽事移師台中，因為「體育跟運動都應該從教育扎根，不要等到登上國際舞台才喊台灣之光！」他更呼籲，社會應該在孩子努力練習與比賽的過程中就給予關心與協助，而非等到成名後才錦上添花。他期盼未來國小與基層賽事能有更多轉播機會，讓家長與社會大眾看見這群專心投入、熱愛運動的孩子。

談到今日下場參與3對3鬥牛，江啟臣笑稱平日就有運動習慣的，自己雖打籃球已經很久了，雖然隨著年紀增長，較少進行劇烈運動，但今年能與小選手們同場競技、切磋球技，看到孩子們展現的拚勁與熱情，正是推動基層體育最珍貴的收穫。

江啟臣強調，過去全國性賽事大多集中在台北舉辦，三年前他特別向國小體總接洽爭取移師台中，「經過第一次磨合、第二次熟悉，到了第三次體總就說一定要再來台中！」江啟臣指出，台中的球場場地優良、場館間交通順暢，加上周邊國小與市府團隊的全力配合，讓參與的全國隊伍都深深愛上台中。

因此，舉辦賽事不僅是城市的光榮與能力展現，更是行銷台中的最佳名片。台中不只能辦國小賽事，更有絕對的能力與熱情舉辦各項全國性甚至國際性的單項或綜合賽事，歡迎世界看見台中。

主辦單位指出，今年賽事盛況空前，光是台中在地就有高達52支隊伍參賽，全力領軍捍衛主場，充分展現台中基層籃球蓬勃發展的實力與熱情。此外，為落實「運動普及化」並響應全民體育，今年賽事首度擴增「俱樂部組」（增設男生二組、女生一組），讓許多學校沒有成立正式校隊的孩子，也能圓夢踏上全國級的競賽舞台。

2026全國小學籃球夏季聯賽今日移師台中市瑞穗國小體育館開賽，立法院副院長江啟臣擔任大會會長，親身下場參加3對3鬥牛賽，和小選手熱血過招。記者黑中亮／攝影

2026全國小學籃球夏季聯賽今日移師台中市瑞穗國小體育館開賽，立法院副院長江啟臣擔任大會會長，親身下場參加3對3鬥牛賽，和小選手熱血過招。記者黑中亮／攝影

2026全國小學籃球夏季聯賽今日移師台中市瑞穗國小體育館開賽，立法院副院長江啟臣擔任大會會長，親身下場參加3對3鬥牛賽，和小選手熱血過招。記者黑中亮／攝影