培養AI時代所需關鍵力 新北完成全國首套國小AI教材8月底到校

新北市教育局今日宣布，歷時2年完成國小三至六年級共8冊資訊科技教材「AI智慧大冒險：探索資訊新世界」編輯及印製，將於115年8月底前配送至全市公立國小。教材從基礎資訊操作、程式設計逐步延伸至生成式AI應用、資訊安全及網路倫理，為不同年級打造循序漸進的學習路徑，讓每位孩子都能有系統地培養面對AI時代所需的關鍵能力。

教育局長張明文表示，資訊科技與人工智慧已是孩子迎向未來不可或缺的核心能力，教育不只是教會學生操作數位工具，更要引導孩子正確理解及負責任地使用科技。這套教材依不同年級規劃學習內容，三年級從打字、網路安全及程式邏輯入門，高年級則進階至跨領域專題、Scratch程式設計、Gemini協作及生成式AI應用，讓各階段學習環環相扣，逐步建立完整的數位素養。

板橋國小老師楊凱文說，教材內容以學生熟悉的生活情境為出發點，透過遊戲化任務、情境探索及專題實作，引導學生從發現問題、動手操作到合作解決問題。教材不僅提供完整的教學架構，也融入AI工具、資訊安全、網路倫理及跨領域學習等內容，有助教師設計更具互動性與創造力的課堂，讓學生不只是學會使用科技，更能理解科技背後的責任與影響。

同榮國小學生錢芊妘分享，以前覺得寫程式很難，但跟著教材裡的「淡蘭程式迷宮」和「Scratch遊戲專題」一關一關挑戰，現在也能靠自己做出貓捉老鼠的滑鼠控制遊戲，還能跟AI學伴一起討論，很有成就感。家長蔡瓊如也表示，這套AI素養教材由淺入深，從基礎操作到AI應用都有清楚的學習脈絡，並納入個人資料保護、資訊安全及網路禮儀，讓家長更放心孩子使用科技。

教育局表示，8月底教材將全面到校，並提供教師研習、課程指引及數位評量等支持，依教學現場回饋滾動調整內容。今年也發布《Gemini AI教學手冊》，協助教師將AI運用於教學及行政，並持續優化新北校園通APP及智慧校園服務，從教材、師資到學習環境，建構完整的AI教育支持系統，陪伴孩子具備善用科技、獨立思考及解決問題的能力，自信迎向AI新世代。