藝才班外聘師鐘點費調升 教授級912元起跳

為提高專業藝術人才待遇，以延攬並留任優秀師資投入中小學藝術才能班教學，教育部表示，即日起調高藝術才能班外聘兼任教師鐘點費支給數額下限，其中講師級從現行的五七五元，調高為六六○元，最高的教授級則由七九五元，調高為九一二元，盼幫助學校留住人才。

教育部表示，考量培育專業藝術人才不易，且鐘點費基準自民國一○一年以來未調整，因此參酌一○一年至一一四年度軍公教員工通案待遇累計，調整幅度百分之十四點七。

教育部也提到，專業藝術人士也可依照級別調整，其中國際性藝術類科競賽獲得獎項，或曾獲國內外大學頒授藝術領域名譽博士學位，且展演經歷達十五年以上，可比照教授級調整鐘點費為九一二元。

由於藝術才能班外聘兼任教師鐘點費所需差額，原由地方政府及家長依各地實際情形分擔。教育部表示，已請地方政府及學校在規畫收費時，審慎評估地方財政狀況、現行支給與收費情形，以及家長負擔能力，妥善運用既有補助機制。